Gülşah Saraçoğlu’nun Modaevine Mühür Vuruldu! SGK Harekete Geçti

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, eski çalışanlarının ortaya attığı sigortasız çalışma, ödenmeyen maaş ve fazla mesai ücretleri iddialarıyla gündeme geldi. Üç eski çalışanın Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvurmasının ardından Saraçoğlu’na ait modaevinin mühürlendiği bildirildi.

Televizyon programlarında jüri üyeliği yapması ve ünlü isimlere hazırladığı tasarımlarla tanınan Gülşah Saraçoğlu hakkında eski çalışanlarından dikkat çeken şikâyetler geldi. Çalışanlar, iş yerindeki çalışma koşullarına ve kendilerine ödenmediğini öne sürdükleri ücretlere ilişkin iddialarını SGK’ya taşıdı.

Eski şoföründen 90 bin lira maaş ve sigorta iddiası

Sabah gazetesinden Evren Abdullaoğlu’nun haberine göre, Saraçoğlu’nun eski şoförü Fırat Bayat, yaklaşık beş ay boyunca çalıştığı dönemde yalnızca bir ay sigortalı gösterildiğini ileri sürdü.

Aylık 90 bin lira maaş aldığını belirten Bayat, sigorta primlerinin ise asgari ücret üzerinden yatırıldığını iddia etti. Bu nedenle yasal haklarının da gerçek maaşı yerine asgari ücret esas alınarak hesaplandığını savunan eski çalışan, fazla mesai ücretlerinin eksik ödendiğini, yıllık izin ve tazminat haklarını alamadığını öne sürdü.

Bayat ayrıca çalışma sürecinde hakaret ve psikolojik baskıya maruz kaldığını iddia etti.

“Tazminatımı alamadım”

Eski çalışanlardan Seyhan Sözer de işten ayrılma sürecinde yaşadıklarını anlattı. Sözer, alacaklarını tahsil edebilmek için bekletildiğini, daha sonra işe gelmediği gerekçesiyle kendisine ihtar gönderildiğini öne sürdü.

Kıdem ve ihbar tazminatlarının yanı sıra fazla mesai ücretlerinin de kendisine ödenmediğini iddia eden Sözer, yasal alacaklarını talep etti.

Üç ay sigortasız çalıştığını öne sürdü

Bir diğer eski çalışan Hayriye Çimşir ise temmuz ayında başladığı işte üç ay boyunca sigortasız çalıştırıldığını iddia etti. Eylül ayında işten ayrıldığını belirten Çimşir, fazla mesai ücretleri ve diğer yasal alacaklarını da alamadığını ileri sürdü.

Modaevinin kapısına mühür vuruldu

Üç eski çalışanın SGK’ya yaptığı başvuruların ardından Gülşah Saraçoğlu’nun modaevinin mühürlendiği bildirildi. Öte yandan benzer şikâyetleri bulunan başka çalışanların da olduğu öne sürüldü.

Şikâyetçi çalışanlar, ödenmediğini iddia ettikleri maaş, fazla mesai ve diğer yasal alacaklarının kendilerine verilmesini talep ediyor.

Gülşah Saraçoğlu hakkında gündeme gelen iddialar ve modaevine ilişkin mühürleme işlemi magazin dünyasında dikkat çekti. Söz konusu iddialar ise haberin yayımlandığı kaynakta eski çalışanların beyanları olarak yer aldı.