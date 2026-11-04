Güllü Soruşturmasında Şok İddia! Oğlu Tuğberk’in Yapay Zeka Aramaları Ortaya Çıktı

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni iddialar gündeme geldi. 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada bu kez oğlu Tuğberk Yağız Gülter dikkatleri üzerine çekti. Güllü’nün ablasının avukatları, Gülter hakkında delilleri yok etme veya karartma iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Güvenlik Kameralarıyla İlgili Dikkat Çeken İddialar

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre Güllü’nün ölümünden önce evine taktırdığı güvenlik kameralarına yalnızca kendisi ve oğlu Tuğberk Yağız Gülter erişebiliyordu. Ancak evde bulunan bazı kameraların çalışmadığı öne sürüldü.

Sanatçının yatak odasının kapısında şifreli bir sistem bulunması da dosyada dikkat çekilen ayrıntılar arasında yer aldı. Güvenlik kameralarının çalışma durumu ve kayıtların nasıl muhafaza edildiği konusunda çeşitli soru işaretleri gündeme geldi.

Güllü’nün Ölümünün Ardından Komşunun Terasından Eve Girdi

Soruşturmada öne çıkan bir diğer konu ise Güllü’nün hayatını kaybettiği gün yaşananlar oldu. Tuğberk Yağız Gülter’in eve girebilmek için komşusunun terasını kullandığı ve merdiven yardımıyla pencereye ulaştığı belirtildi.

Kapının şifresini bilmediğini söyleyerek hakkındaki iddiaları reddeden Gülter, daha önce ATV Haber’e yaptığı açıklamada eve nasıl girdiğini anlatmıştı.

Gülter, taziye sürecinin başlayacak olması nedeniyle eve girmesi gerektiğini belirterek karşı komşusunu uyandırdığını, ardından terasa çıkıp merdiven yardımıyla pencereye ulaştığını söyledi. Camın iki kademesini farklı yöntemlerle kırarak içeri girdiğini ifade etti.

Kamera Kayıtlarının Haftalar Sonra Teslim Edildiği İddiası

Soruşturma dosyasındaki dikkat çekici iddialardan biri de güvenlik kamerası kayıtlarıyla ilgili oldu. İddiaya göre Tuğberk Yağız Gülter, evdeki güvenlik kameralarına ait görüntülerin bulunduğu flash belleği olaydan birkaç hafta sonra teslim etti.

Bu durum, kayıtların neden daha önce teslim edilmediği konusunda tartışmalara yol açtı.

Yapay Zeka Aramaları Gündeme Geldi

Dosyada en çok dikkat çeken iddialardan biri ise Gülter’in flash belleği teslim etmeden önce yaptığı öne sürülen internet ve yapay zeka aramaları oldu.

İddiaya göre Gülter, yapay zeka üzerinden “Bir videonun sesiyle oynandığı tespit edilebilir mi?” ve “Geçmiş kamera kayıtlarına ulaşılabilir mi?” şeklinde sorular yöneltti.

Söz konusu aramalar, Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Ancak bu aramaların tek başına herhangi bir suçun işlendiğini kanıtlamadığına dikkat çekmek gerekiyor.

Nişanlısının Telefon Sinyali de Dosyada

Soruşturma kapsamında gündeme gelen bir başka iddia ise Tuğberk Yağız Gülter’in nişanlısına ait telefonun sinyal bilgileri oldu. Suç duyurusunda, söz konusu telefonun Güllü’nün hayatını kaybettiği günün öncesindeki sabah Yalova’dan sinyal verdiği ileri sürüldü.

Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada ortaya atılan bu iddiaların nasıl değerlendirileceği merak konusu oldu. Gözler, yeni delillerin ve soruşturma kapsamında yapılacak incelemelerin ardından yaşanacak gelişmelere çevrildi.