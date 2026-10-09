Güllü Davasında Şok Karar! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e Ağırlaştırılmış Müebbet

Şarkıcı Güllü’nün hayatını kaybetmesine ilişkin davada ikinci duruşma Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada dosyadaki deliller ve ses kayıtları gündeme gelirken, tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verildiği bildirildi.

Güllü’nün Ölümüne İlişkin Dava Sürüyor

Sanatçı Güllü, 26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinin altıncı katındaki pencereden düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ilk duruşması 10 Ekim’de yapıldı. Mahkeme, tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter’in tutukluluk hâlinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Ekim’e erteledi.

İkinci Duruşmada Ses Kayıtları Gündeme Geldi

Davanın ikinci duruşmasında, Güllü’nün ölümüne ilişkin dosyada yer alan deliller ele alındı. Sanatçının düşmesinden önceki sürece ait olduğu belirtilen bir ses kaydının bulunduğu flaş bellek de mahkemeye sunuldu.

Duruşmada söz alan avukat Hasan Kocabey, sanığın annesini öldürme isteğine ilişkin olduğu öne sürülen mesajları ve tanık ifadelerini hatırlattı. Kocabey, Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun birlikte hareket ettiğine ilişkin iddiaları da dile getirdi.

“Hadi Görüşürüz” Sesine İlişkin İddia

Ses kayıtlarıyla ilgili rapora değinen Kocabey, kayıtlarda yer alan “Hadi görüşürüz” sözünün Tuğyan Ülkem Gülter’e ait olduğunun belirlendiğini savundu. Ayrıca sanığın psikiyatristiyle yaptığı mesajlaşmalarda gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğunu ileri sürdü.

Kocabey, Tuğyan Ülkem Gülter’in üstsoya karşı tasarlayarak öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sultan Nur Ulu hakkında da suça iştirakten soruşturma açılması istendi.

Savcı Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstedi

Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter’in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Merve Uçanok’un savunmasına ilişkin itirazların da gündeme geldiği duruşmada, avukat Kocabey uzman görüşüne başvurulan kişinin tanık olarak dinlenmesini istedi.

Mahkemeden Karar

Karar için ara veren mahkeme heyetinin, Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmettiği aktarıldı. Dava kapsamında duruşmada sunulan ses kayıtları, tanık beyanları ve diğer deliller öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Güllü’nün ölümüyle ilgili yargılamada verilen kararın kapsamı ve diğer sanıklar hakkındaki hukuki süreçle ilgili ayrıntılar, mahkemenin gerekçeli kararı ve resmî açıklamalar doğrultusunda değerlendirilmelidir.