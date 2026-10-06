Gülistan Doku Dosyasında Yeni Perde! Eski Valiyle İlgili Çarpıcı Yazışma İddiası

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturma kapsamında yeni iddialar gündeme geldi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile tutuklu şüpheli Gökhan Ertok arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp yazışmalarının girdiği belirtildi.

Söz konusu yazışmalarda “cinayet”, “300 kilo eroin” ve “400 milyon liralık gayrimenkul” ifadelerinin yer aldığı iddia edildi. Yazışmaların içeriği, Gülistan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Ailenin avukatı yazışmaları açıkladı

Gülistan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/7052 sayılı soruşturma dosyasında yer aldığını belirttiği WhatsApp yazışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Çimen’in aktardığına göre, “Turgay Kılıç” kod adını kullandığı ileri sürülen Tuncay Sonel ile tutuklu şüpheli Gökhan Ertok arasında gerçekleştirildiği belirtilen görüşmeler soruşturma dosyasına dahil edildi.

Yazışmalarda Ertok’un, bir cinayet olayından söz ederek yüksek miktarda uyuşturucu ve gayrimenkul bulunduğunu öne sürdüğü iddia edildi.

Mesajlarda “300 kilo eroin” ve “400 milyonluk gayrimenkul” ifadeleri

Avukat Ali Çimen’in paylaştığı bilgilere göre Gökhan Ertok’un mesajında, “Sayın valim bir cinayet var; 300 kilo eroin, 400 milyonluk gayrimenkul…” ifadeleri yer aldı.

Ertok’un devam eden mesajında, olayın hükümet kanadına uzanabilecek boyutları olduğunu ileri sürdüğü belirtildi.

Yine Çimen’in açıklamasına göre Tuncay Sonel olduğu belirtilen kişi ise bu mesaja, “Yarın gereğini yaparım kardaş” şeklinde yanıt verdi.

Mesajların devamında ise Ertok’un bazı kamu görevlileri ve teşkilat içerisindeki kişilerden bahsettiği, kendisinin zor durumda bırakıldığını öne sürdüğü ve Mamak’ta silahlı bir çatışmaya kadar girdiğini ifade ettiği iddia edildi.

“Gereğini yaparız kardaş” yanıtı

İddiaya göre yazışmanın ilerleyen bölümünde Gökhan Ertok, yaşadığı sorunları dönemin valisi olduğu belirtilen Tuncay Sonel’e aktarmaya devam etti.

Ertok’un, “F… Başkan yurt dışında” şeklinde başlayan mesajında bazı görevlilerin neye baktığının belli olmadığını ve teşkilattan koruma görevlilerinin gönderildiğini ileri sürdüğü belirtildi.

Ertok’un ayrıca olayın üzerine gitmesinin üzerinden 40 gün geçtiğini ve zor durumda kaldığını söylediği iddia edildi.

Bu mesajın ardından ise Sonel’in bir kez daha, “Gereğini yaparız kardaş” şeklinde yanıt verdiği öne sürüldü.

Avukat Çimen: Görüşme reddedilmedi

Gülistan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, söz konusu görüşmenin o dönemde Ordu Valisi olarak görev yapan bir kişi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi’nde görevli bir polis arasında gerçekleştiğini belirtti.

Çimen, açıklamasında söz konusu WhatsApp görüşmesinin taraflarca reddedilmediğini ileri sürdü.

Ancak yazışmaların soruşturma dosyasındaki hukuki niteliği, hangi olayla doğrudan bağlantılı olduğu ve içerikte yer alan iddiaların doğruluğu yapılacak adli incelemeler sonucunda netleşecek.

“Görüşmeden sonra uyuşturucuyla yakalandı” iddiası

Avukat Ali Çimen’in açıklamasında Gökhan Ertok’un söz konusu görüşmeden yaklaşık bir hafta sonra uyuşturucu maddeyle yakalandığı da ileri sürüldü.

Çimen, Ertok’un daha sonraki yargılama sürecinde “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan mahkum edildiğini ifade etti.

Bu gelişmenin de soruşturma dosyasında değerlendirildiği belirtildi.

Gülistan Doku dosyasında soruşturma sürüyor

Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli’de kaybolmuş ve kendisinden o tarihten bu yana haber alınamamıştı. Aradan geçen yıllara rağmen genç üniversite öğrencisinin akıbetinin belirlenmesine yönelik soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

Dosyanın yeni aşamasında ortaya çıktığı belirtilen WhatsApp yazışmaları ise soruşturmanın kapsamı açısından dikkat çekti.

Yazışmalarda geçen “cinayet”, “300 kilo eroin” ve “400 milyon liralık gayrimenkul” ifadelerinin Gülistan Doku’nun kaybolmasıyla doğrudan bağlantısının bulunup bulunmadığı ise yürütülecek adli incelemeler sonucunda ortaya çıkacak.

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni delillerin değerlendirilmesi ve tarafların ifadelerinin alınmasının ardından dosyanın seyriyle ilgili yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.