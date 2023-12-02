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Güldür Güldür’ün Mesut’u eşiyle İspanya tatilinden pozunu paylaştı

Güldür Güldür’ün Mesut’u eşiyle İspanya tatilinden pozunu paylaştı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Aralık 2023 - 12:51

Güldür Güldür’ün başarılı oyuncusu Uğur Bilgin bir süre önce İrem Bilgin ile evlenmişti. Bilgin, eşi İrem Bilgin ile İspanya tatilinden paylaşım yapınca beğeni topladı.

Güldür Güldür'ün Mesut'u eşiyle İspanya tatilinden pozunu paylaştı - Sayfa 1

Güldür Güldür Show’da canlandırdığı “Mesut” karakteriyle tanınan oyuncu Uğur Bilgin son dönemde özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

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Güldür Güldür'ün Mesut'u eşiyle İspanya tatilinden pozunu paylaştı - Sayfa 2

Ağustos’ta İrem Uslu ile evlenen ünlü oyuncu Uğur Bilgin’in düğün pozları gündem olmuştu.

 

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Güldür Güldür'ün Mesut'u eşiyle İspanya tatilinden pozunu paylaştı - Sayfa 3

Bilgin, gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle sade bir törenle evlendikten sonra eşiyle paylaşımları dikkat çekmişti.

 

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Güldür Güldür'ün Mesut'u eşiyle İspanya tatilinden pozunu paylaştı - Sayfa 4

Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin ve eşi tatil için soluğu Barselona’da aldı.

 

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Güldür Güldür'ün Mesut'u eşiyle İspanya tatilinden pozunu paylaştı - Sayfa 5

Taze evlillerin verdiği poza ise hayranlarından beğeni yağdı.

 

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Güldür Güldür'ün Mesut'u eşiyle İspanya tatilinden pozunu paylaştı - Sayfa 6

İspanya’ya uçan çiftin tatil pozuna beğeni ve yorum yağdı…

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Güldür Güldür'ün Mesut'u eşiyle İspanya tatilinden pozunu paylaştı - Sayfa 7

Çiftin mutluluğu yüzünden okunurken sevilen oyuncu eşine poz vermeyi de ihmal etmedi.

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Güldür Güldür'ün Mesut'u eşiyle İspanya tatilinden pozunu paylaştı - Sayfa 8

Amerika’daki turnede eşini yanından ayırmamıştı…

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Güldür Güldür'ün Mesut'u eşiyle İspanya tatilinden pozunu paylaştı - Sayfa 9

Çiftin Amerika pozuna “Maşallah” “Birbirlerine çok yakıştılar” yorumları yağmıştı…

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Güldür Güldür'ün Mesut'u eşiyle İspanya tatilinden pozunu paylaştı - Sayfa 10
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Güldür Güldür'ün Mesut'u eşiyle İspanya tatilinden pozunu paylaştı - Sayfa 11

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