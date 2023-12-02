Güldür Güldür’ün Mesut’u eşiyle İspanya tatilinden pozunu paylaştı

Güldür Güldür’ün başarılı oyuncusu Uğur Bilgin bir süre önce İrem Bilgin ile evlenmişti. Bilgin, eşi İrem Bilgin ile İspanya tatilinden paylaşım yapınca beğeni topladı.
Güldür Güldür Show’da canlandırdığı “Mesut” karakteriyle tanınan oyuncu Uğur Bilgin son dönemde özel hayatıyla da dikkat çekiyor.
Ağustos’ta İrem Uslu ile evlenen ünlü oyuncu Uğur Bilgin’in düğün pozları gündem olmuştu.
Bilgin, gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle sade bir törenle evlendikten sonra eşiyle paylaşımları dikkat çekmişti.
Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin ve eşi tatil için soluğu Barselona’da aldı.
Taze evlillerin verdiği poza ise hayranlarından beğeni yağdı.
İspanya’ya uçan çiftin tatil pozuna beğeni ve yorum yağdı…
Çiftin mutluluğu yüzünden okunurken sevilen oyuncu eşine poz vermeyi de ihmal etmedi.
Amerika’daki turnede eşini yanından ayırmamıştı…
Çiftin Amerika pozuna “Maşallah” “Birbirlerine çok yakıştılar” yorumları yağmıştı…
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