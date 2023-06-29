Güldür Güldür oyuncusunun nişan töreninden yeni kareler

Show TV’nin 10 yıldır ekrandan olan komedi programı Güldür Güldür Show’daki Mesut rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uğur Bilgin, önceki gün İrem ismindeki sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı attı. Çiftin nişan töreninden yeni kareler de geldi.