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Güldür Güldür oyuncusunun nişan töreninden yeni kareler

Güldür Güldür oyuncusunun nişan töreninden yeni kareler
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Haziran 2023 - 13:31
Güldür Güldür Show başarılı oyuncularından Uğur Bilgin, önceki gün sessiz sedasız nişanlandı. İrem ismindeki sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı atan Bilgin’in nişan töreninden yeni kareler geldi. Gelinin duru güzelliği ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Show TV’nin 10 yıldır ekrandan olan komedi programı Güldür Güldür Show’daki Mesut rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uğur Bilgin, önceki gün İrem ismindeki sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı attı. Çiftin nişan töreninden yeni kareler de geldi.

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NİŞANLISINI SIR GİBİ SAKLIYOR

Nişanlısının adını yazmayan Bilgin’in kiminle nişanlandığı sosyal medyada merak konusu olmuştu. Bilgin’in adı İrem olan nişanlısıyla Sapanca’da aile arasında yapılan nişanında Kuşkonmaz Sokağı’nın çektiği yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Sapanca Gölü’nün kenarındaki bir mekanda nişanlanan çift, hazırlık aşamasında eğlenceli anlar yaşadı. 42 yaşındaki Uğur Bilgin’in nişanlısı törende çiçek işlemeli pullu bir kıyafet giydi. Doğal makyajı ve duru güzelliğiyle dikkat çeken gelin, kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

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İşte nişan töreninden kareler…

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Güldür Güldür oyuncusunun nişan töreninden yeni kareler - Sayfa 18

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