Gözyaşları Christian Atsu için!

Depremde hayatını kaybeden Ganalı futbolcu için birçok ülkede anma töreni düzenlendi. Talihsiz futbolcunun Portekiz’de iken oynadığı Porto ile Rio Ave arasında yapılan karşılaşmaya her iki takımın kaptanları, Atsu’nun formalarıyla sahaya çıktı. 31 yaşında yaşamını yitiren Christian Atsu, uzun yıllar top koşturduğu İngiltere Premier Lig karşılaşmaları öncesinde de anıldı.

Deprem felaketinde yaşamını yitiren Hataysporlu Christian Atsu, Portekiz Ligi’nde de anıldı. Ganalı futbolcunun geçmişte forma giydiği Porto ile Rio Ave takımları arasında önceki gün oynanan maç öncesi anma töreni düzenlendi.

D-Smart’tan yayınlanan karşılaşmaya iki ekibi kaptanları, Atsu’nun geçmişte takımlarında giydiği formalarla çıktı. İnter’de forma giyen Romelu Lukaku da Everton’da birlikte oynadığı Christian Atsu için hüzünlü bir paylaşım yaptı.

Atsu ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan 31 yaşındaki Belçikalı futbolcu, “Huzur içinde yat kardeşim. Bunu kaldırmak zor. Seninle olmak harikaydı. Tanrı’ya olan sevgin, çalışkanlığın, ailene ve çocuklarına duyduğun sevgi. Tanrı eşine ve çocuklarına güç kuvvet versin. Seni her zaman seveceğim” ifadelerini kullandı. Lukaku, takımının önceki gün Udinese’yi 3-1 yendiği maçta attığı golden sonra eliyle gökyüzünü göstererek golü Atsu’ya armağan etti.

PREMiER LiG’DE SAYGI DURUŞU

İngiltere Premier Lig takımları da geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlardan önce Christian Atsu için saygı duruşunda bulundu.

Atsu, Portekiz’de Porto, Rio Ave, İngiltere’de Chelsea, Everton, Bournemouth, Newcastle United, Hollanda’da Vitesse, Suudi Arabistan’da El Raed ve Türkiye’de Hatayspor formaları giymişti.

Hatay’da oturduğu Rönesans Rezidans’ın yıkılması sonucu 31 yaşında hayatını kaybeden Atsu’nun cansız bedenine önceki gün ulaşılmıştı.