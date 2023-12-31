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Google’dan yeni yıla özel ‘doodle’!

Google’dan yeni yıla özel ‘doodle’!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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31 Aralık 2023 - 12:54

Google, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı “doodle” ile yeni yılı kutladı.

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