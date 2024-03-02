Gonca Vuslateri ‘memur’ sevgilisi için tarih verdi! ‘Beraber oluruz artık…’

Önceki aylarda gizemli sevgilisi ile olan ilişkisinden bebek beklediğini duyuran ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, devlet memuru olan sevgilisi için “Sevgilimle düğünde beraber oluruz artık” diye konuştu.
Anne olmak için gün sayan Gonca Vuslateri, son olarak geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte gazetecilerle bir araya geldi.
Hamilelik süreciyle ilgili konuşan oyuncu, dünyaya gelecek olan kızı ile duygusal bağ kurduğunu söyleyip; “Karnıma böyle çiçekler, böcekler çizmeye başladım. Müzik dinletmeler falan… Sektörde benim yaşımda birçok arkadaşım doğurdu, onlar hep tepemdeler, daraldığım zaman hemen onlara telefon açarım. Konuşacağım çok arkadaşım var o yüzden rahatım” dedi.
Devlet memuru olan sevgilisinin kimliğini açıklamayan oyuncu, konuyla ilgili soru üzerine “Zamanı var. Zamanla yavaş yavaş tanıyacağız yani. Beraber oluruz düğünde artık” demekle yetindi.