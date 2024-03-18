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Gol düellosunun galibi Galatasaray oldu

Gol düellosunun galibi Galatasaray oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Mart 2024 - 15:27

Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa’yı 4-3 mağlup etti.

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