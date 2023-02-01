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‘Gizli’ toplantı ile ilgili flaş Kılıçdaroğlu kulisi! Meğer aynı gün…

‘Gizli’ toplantı ile ilgili flaş Kılıçdaroğlu kulisi! Meğer aynı gün…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Temmuz 2023 - 15:55
CHP’de değişim isteyenlerin toplantısı sızdırıldı. Toplantıdaki gündem maddelerinden olan parti meclisinin toplantıya çağrılması girişiminden ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun aynı gün haberdar olduğu ortaya çıktı.

‘Gizli’ toplantı ile ilgili flaş Kılıçdaroğlu kulisi! Meğer aynı gün…

Toplantıda İmamoğlu, Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Gökhan Günaydın, Özgür Özel gibi isimler yer alıyor.

Toplantının gündeminde parti meclisinin olağanüstü toplantıya çağrılması da yer alıyor.

Diken’den Altan Sancar’ın haberine göre dört gün önceki toplantıdan Kılıçdaroğlu’nun aynı gün haberi oldu. Parti meclisinin imza toplanarak olağanüstü toplantıya çağrılacağını öğrenen Kılıçdaroğlu, bu pazar parti meclisini toplama kararı aldı.

Cumartesi Ankara’da yapılacak belediye başkanları toplantısı sonrası, CHP’nin parti meclisi için toplantı kararı alındı.

Normal şartlarda pazartesi toplanan CHP Merkez Yürütme Kurulu da bugün bir kez daha toplanma kararı aldı. Toplantı kararı videonun sızmasından üç saat önce basına bildirildi.

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