GİZEM KARACA’DAN BİKİNİ ŞOV

Bir çok televizyon dizisinde rol aldıktan sonra evlenip İzmir’e yerleşen Gizem Karaca, hayranlarına

bikini şov yaptı. 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra dizi setlerine ara veren güzel

oyuncunun sosyal medyasından verdiği pozlar hayranlık uyandırdı.

Muhteşem fiziği ile nefes kesen Gizem Karaca’ya övgü dolu yorumlar geldi. Bir çok hayranı Gizem’in

giderek daha çok güzelleştiğini söylerken onu ekranlarda göremedikleri için üzgün olduklarını da

yazdı. Mutlu bir evliliği olmasına rağmen setlerden uzak kaldığı ve beklediği teklifin bir türlü

gelmemesi yüzünden isıkıntılı günler yaşadığı konuşulan Gizem Karaca ise yapılan yorumlara sessiz

kaldı.