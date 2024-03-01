Gevaş İlçe Halk Kütüphanesi Hizmete Girdi

Van’ın Gevaş ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Van Valiliği’nin iş birliğiyle inşa edilen Gevaş İlçe Halk Kütüphanesi, modern bir anlayışla yeni binasında hizmete açıldı. Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, kütüphanelerin sadece kitapların saklandığı yerler olmadığını, günümüzde bu mekanların kültürel, bilimsel ve sosyal faaliyetlere ev sahipliği yapan önemli yaşam alanlarına dönüştüğünü ifade etti.

Yeni Nesil Kütüphaneler

Bakan Yardımcısı Mumcu, konuşmasında kütüphaneleri “kitapların saklandığı durağan yapılar” olarak görmediklerini, aksine “gençlerimizin hayal dünyalarını destekleyen, okuma kültürünü geliştiren, sosyal etkinlikler düzenleyen” kurumlar haline geldiklerini vurguladı. Ayrıca, Türkiye genelindeki kütüphanelerle ilgili rakamsal veriler de paylaşıldı: 2024 yılı itibarıyla 6,5 milyon üye, 33,5 milyon kullanıcı ve 24,8 milyon kitap sayısına ulaşan halk kütüphaneleri, Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine erişmiş durumda.

Van’da Büyük Kütüphane Seferberliği

Van’daki kütüphane yatırımlarına dikkat çeken Mumcu, kütüphanelerin sadece kitapla sınırlı kalmadığını, “aile seminerlerinden farkındalık eğitimlerine, kültürel ve sanatsal etkinliklerden sportif faaliyetlere kadar pek çok etkinlikle” Van halkına değer katmayı hedeflediklerini belirtti. Gevaş ilçesindeki yeni kütüphane, 37 bin kitaplık koleksiyon, bebek ve çocuk bölümleri, çalışma salonları, etkinlik alanları ve atölyelerle donatılmış bir şekilde hizmete sunulmuş durumda.

Van’daki Diğer Kütüphane Yatırımları

Gevaş İlçe Halk Kütüphanesi’nin açılışı, Van’da son iki ayda açılan 10. kütüphane oldu. Bakan Yardımcısı Mumcu, son olarak İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi, İpekyolu Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ve Tuşba İlçe Halk Kütüphanesi gibi diğer yeni kütüphanelerin açılışlarını da hatırlatarak, Van’da büyük bir kütüphane seferberliği başlatıldığını söyledi.

Gelecek Vizyonu

Mumcu, bu kütüphanelerin, Van’a ve ülkeye katkı sağlama amacıyla hayata geçirildiğini belirterek, “Van halkına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi. Ayrıca, Yeni Kültür Merkezi ve Yeni İl Halk Kütüphanesi gibi projelerin de devam ettiğini ve yakın zamanda tamamlanacağını vurguladı.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/