Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK arasında iş birliği protokolü

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK arasında gençlere yönelik faaliyetlere ve genç ofislerine dair iş birliği protokolü imzalandı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor bilimleri fakültelerinde toplamda 8 dönem eğitim gören öğrencilerin 6 dönem üniversitelerde, 2 dönem de bakanlıkta uygulama ve staj eğitimi yapacaklarını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor bilimleri fakültelerinde 6 dönem eğitim gören öğrencilerin artı 2 dönem de bakanlıkta uygulama ve staj eğitimi yapacaklarını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK arasında gençlere yönelik faaliyetlere ve genç ofislerine dair iş birliği protokolü töreni düzenlendi. YÖK’de düzenlenen törene, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar katıldı.

Bakan Kasapoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, 3 yıl önce “gönüllülük çalışmaları” dersinin çeşitli üniversitelerde uygulanması için bir protokol yaptıklarını hatırlatarak, YÖK’ün güçlü koordinasyonu ve başarılı bir süreç yönetimiyle bu protokolün başarılarını her geçen gün gördüklerini belirtti.

Çalışmalarına verdikleri destek dolayısıyla YÖK Başkanına, üniversitelere, rektörlere ve üniversite öğrencisi gençlere teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, Genç ofislerin bu işin başlangıcı olduğunu, gençlerle birlikte yönetme ve bu ruhu inşa etmenin en önemli amaçlarından birisi olduğunu söyledi.

Bakan Kasapoğlu, “Genç ofislerimiz, gençlerimizin kendi inisiyatifiyle oluşturdukları kültür, sanat, sportif pek çok çalışmanın ortaya konduğu alanlardı ve hamdolsun hızlı bir şekilde bu genç ofis çalışmalarını beraberce büyütmüş olduk. Bununla beraber “gönüllülük faaliyetleri” 2019 yılında başlattığımız gönüllülük yılı çerçevesinde yine üniversitelerimizle birlikte geliştirdiğimiz ve hamdolsun YÖK’ün aldığı önemli bir inisiyatifle üniversitelerdeki müfredata eklenen bir çalışma olarak bugün pek çok üniversitemizde ders olarak okutuluyor.” diye konuştu.

Üniversitelerdeki genç ofis sayısını en kısa sürede tüm üniversitelere yayarak daha yüksek bir noktaya taşıyacaklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Şu ana kadar üniversitelerimizde 118 genç ofisimiz var. Bu iş birliği aynı zamanda bir fırsat eşitliği çalışmasıdır. Şu an itibariyle 400 bine yakın gencimizin bu ofislerden istifade ettiğini görüyoruz. Her bir gencimize ulaşma, her bir gencimizin imkanlardan aynı şekilde istifade etmesini sağlamak bizler için en büyük hedef.” şeklinde konuştu.

“YENİ BİR DÖNEME BAŞLIYORUZ”

Türkiye’nin çok güçlü tesis alt yapısıyla bir spor ülkesi olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

“Üniversitelerimizdeki spor alt yapısını güçlendirme noktasında üniversitelerimizle çok farklı iş birliklerimiz var. Hem tesisleşmeye yönelik hem bu tesislerin kullanımına yönelik bugün yeni bir sürece geçiyoruz. Spor bilimleri fakültelerinin eğitim süreçleriyle ilgili yeni bir döneme başlıyoruz. Spor bilimleri fakültelerindeki 6 dönemlik eğitim sonrası 2 dönemi bakanlığımızın tüm tesislerini bu işe açarak 6+2 şeklinde yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Öğrencilerimiz 6 dönemlik dersin akabinde 2 dönem bakanlığımızın tesislerinde ilgi alanlarına göre eğitim yapacaklar, staj yapacaklar. Böylece çok daha nitelikli spor insanlarını yetiştirmiş olacağız.”

Sürecin hem uygulama hem de müfredatın kalitesinin artırılması süreci olduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, “Gönüllülük dersinin uygulama kısmı 10 haftalık bir uygulama alanı var. Özellikle gençlik merkezleri, genç ofisler, belediyeler, sevgi evleri, huzur evleri, ceza evleri, hastaneler, STK’lar bu işin popüler uygulama alanlarından bir kaçı. Bu çerçevede gönüllülüğün sosyal sorunlar açısından çözüm odaklı bir çalışma olduğunu ve öğrencilerimizin de kişisel gelişimlerine, hayat tecrübelerine çok büyük katkılar sağladığını görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“300’E YAKIN SPORCU, MİLLİ SPORCU BURSUNDAN FAYDALANIYOR”

Milli sporcu burslarının ve bu anlamda vakıf üniversiteleriyle yapılan iş birliklerinin çok önemli olduğunu da dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Şu ana kadar 300’e yakın sporcumuzun milli sporcu bursundan yüzde yüz tam burslu olarak faydalandığı, bu projenin ne kadar doğru bir başlangıç ve potansiyel ortaya koyduğunun en büyük göstergelerinden biridir.” dedi.

Bakan Kasapoğlu, genç odaklı bir siyaset ve hizmet anlayışını Türkiye’de inşa ettiklerini belirterek, “Dünyanın en güçlü yurt yapısını ülke gençlerinin emrine amade kıldık ve bu yıl rekor başvuruyla hamdolsun yurtlara rekor yerleştirme oranıyla büyük bir süreci birlikte yönettik. Krediler biliyorsunuz, kredi enflasyon endeksinin ortadan kaldırılması bu da Cumhuriyet tarihinde genç odaklı siyasetin en yakın sonuçlarından biridir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da genç odaklı siyasetimize, hizmet anlayışımıza eser ortaya koymaya birlikte devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, bu üretim sürecini büyütmenin ve taçlandırmanın da herkese düşen bir görev olduğunu belirterek, “Bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi bakanlık olarak üniversitelerimizin, yükseköğretim kurulumuzun yanında olmaya, tüm imkanlarımızı hiç tereddüt etmeden üniversitelerimize seferber etmeye devam edeceğiz.” dedi.

‘’BAKANLIĞIN HİZMETLERİ HER GENCE DAHA KOLAY ULAŞTIRILACAK’’

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar konuşmasında, protokolle, yükseköğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilerin eğitsel, sanatsal, sosyal, kültürel, sportif ve gönüllülük faaliyetlerini zenginleştirme ve kişisel kapasitelerinin gelişmesine olanak sağlanmasının amaçlandığını, Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatları ile yükseköğretim kurumları arasında iş birliğinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

YÖK iş birliğiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversite kampüslerinde Genç Ofisler açıldığını aktaran Özvar, Genç Ofislerde yürütülen ve yürütülecek çalışmaların üniversitelerdeki gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaşmasına ve toplumsallaşmasına katkı sunması bakımından önem taşıdığını vurguladı. Protokolle, Genç Ofislerin üniversitelerde daha etkin ve verimli çalışmasının ve ofislerin üniversitelerle Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında temas noktası olmasının sağlanacağını belirten Özvar, böylece Bakanlığın hizmetlerinin yükseköğretim ortamında bulunan her gence daha kolay ulaştırılacağını kaydetti.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’NA TEŞEKKÜR

Özvar, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yükseköğretim yurt sayısı ve kapasitesindeki artış ve öğrencilerin yurtlara olan teveccühünün kendilerini memnun ettiğini belirterek, yükseköğretim öğrencilerine yüksek kaliteli barınma hizmeti sunması dolayısıyla Bakanlığa teşekkür etti.

Yurt planlamalarında kullanılmak üzere yükseköğretim yerleşme verilerini Gençlik Ve Spor Bakanlığı ile paylaştıklarını ve bu alanda iş birliğini de genişlettiklerini dile getiren Özvar, Bakanlığın, barınma hususunda yükün çoğunu üstlenerek öğrencilerin barınma ihtiyaçlarında karşılaşabilecekleri sorunları en aza indirecek şekilde bu önemli mevzuyu yönettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile YÖK Başkanı Özvar İş Birliği protokolünü imzaladı.