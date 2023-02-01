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GEL BAKALIM KEMAL!

GEL BAKALIM KEMAL!
Demet Söz
Demet Söz( demet.soz@haberkonseyi.com )
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30 Mart 2023 - 15:59

Hadi güle güle Kemal! Bunları yazarken, sanki ben yapmışım gibi keyifli bir gülümseme var yüzümde.
Bırakın köklü bir partinin genel başkanı olmayı, bir birey olarak, insan kendini nasıl böyle bir duruma düşürebilir? İnsanın hayatta bir duruşu olur! Üstelik elinde orkestrasyonunu yaptığı koca bir “medya” varken.
Düşüncesi her ne olursa olsun…tasvip edin veya etmeyin, ilkeli duruş, insanın karakterinin sağlamlığının bir göstergesidir.
Bu durumda, asla onaylamadığım PKK vitrini HDP’nin bile sağlam bi duruşu var.Misyonlarını yerine getirme hayalleri için fırsat ele geçirdiklerinde, yapmayı umdukları herşeyi şeffafça söyleyebilme cesaretleri var. “Biz Apo’nun heykelini dikeceğiz” diyorlar. Demek istediğim “sürpriz” değiller.
İnsanın düşmanını tanıması…ya da tehlikenin nereden geleceğini bilmesi, onu düşmanına karşı hazırlıklı kılar. Biz ülke olarak bu tehlikeyi bertaraf edecek güce sahibiz . .orada bi sorun yok.
Pekiii en tehlikeli insan türü ne zaman ne yapacağını kestiremeyeceğiniz , her potansiyele sahip, karakteri oturmamış insanlar değil midir?
Bence öyle….tam da bu yüzden, Muarrem İnce’yi tebrik ediyorum. Mahalle baskısı orkestrasına boyun eğmediği için…ayrıca, “o kedi buraya gelecek” misali K.Kılıçdaroğlu’nu ayağına getirmesi yetmemiş gibi, üstüne “gel bakalım Kemal” diyerek, hem kendisine zamanında yapılan “saygısızlığın” haklı kişisel tatminini yaşadı, hem de tehlikesi PKK’dan daha fazla olan “Millet ittifakına” “güle güle” diyerek, duruşu net olan bir lider olduğunu gösterdi.

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