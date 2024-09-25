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Geceler uzuyor saatler geri alınacak mı? Yine o tartışma başladı

Geceler uzuyor saatler geri alınacak mı? Yine o tartışma başladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Eylül 2024 - 14:57

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte, Türkiye’de saatlerin geri alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Kış saati uygulaması, gün ışığından daha fazla yararlanmayı sağlarken, akşam saatlerinde havanın daha erken kararmasına neden oluyor. Peki, bu yıl Türkiye’de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması yeniden başlayacak mı, yoksa tamamen kaldırıldı mı?

Avrupa’da kış saati uygulamasına geçilmesine kısa bir süre kala, Türkiye’de saatlerin geri alınıp alınmayacağı sorusu gündeme geldi. 23 Eylül ekinoksuyla birlikte kuzey yarımkürede sonbahar mevsimi resmen başladı. Bu dönemde Türkiye’de kış saati uygulamasının yeniden başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. 2016 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla, yaz ve kış saati uygulamalarına son verildi ve ülke genelinde GMT+3 zaman dilimi kullanılmaya başlandı.

YAZ SAATİ UYGULAMASINDA AMAÇ ENERJİ TASARRUFU

Bu kararın, gün ışığından daha fazla yararlanarak enerji tasarrufu sağlamayı amaçladığı belirtiliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre, mevcut ileri saat uygulaması her yıl devam edecek.

GECELER UZAMAYA BAŞLADI

Kuzey yarımkürede geceler 23 Eylül’den itibaren uzamaya başlar. En uzun gece 21 Aralık’ta yaşanacak, gündüzler ise bu tarihten itibaren uzamaya başlayacak.

KKTC’DE KIŞ SAATİ UYGULAMASI…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kış saati uygulaması, Türkiye’nin etkisi nedeniyle vazgeçmişti. Ancak, bir okul servisinin karanlıkta kaza yapması sonucu üç gencin hayatını kaybetmesi üzerine gelen tepkiler nedeniyle başvuru geri çekildi.

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