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Gazze gerekçe gösterilerek ülkede yılbaşı kutlamaları yasaklandı

Gazze gerekçe gösterilerek ülkede yılbaşı kutlamaları yasaklandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Aralık 2023 - 14:27
Pakistan Başbakanı Anwaarul Hak Kakar, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze ile dayanışma gerekçesiyle Pakistan genelinde tüm yılbaşı kutlamalarının yasaklandığını duyurdu.

Pakistan Başbakanı Anwaarul Hak Kakar televizyonda yaptığı konuşmada, 7 Ekim’den bu yana İsrail’in şiddetli saldırılarına maruz kalan Filistinlilerle dayanışma göstergesi olarak tüm yılbaşı kutlamalarının yasaklanması yönünde karar alındığını duyurdu.

Başbakan Kakar, savaşın felakete yol açtığını dile getirerek, “Tüm Pakistan halkı ve Müslüman dünyası, Gazze ve Batı Şeria’da silahsız Filistinlilere yönelik soykırımdan, özellikle de çocukların katledilmesinden derin üzüntü duyuyor. Filistin’deki son derece endişe verici durum göz önüne alındığında ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmayı ifade etmek amacıyla yeni yıl kutlamalarına ilişkin her türlü etkinliğin yasaklanmasına karar verildi. Tüm Pakistanlılara sesleniyorum, ezilen Filistinlilerle dayanışma gösterin” ifadelerini kullandı.

Pakistan’ın Filistin’e yardımlarının devam edeceğini vurgulayan Kakar, Pakistan’ın ayrıca İsrail’in Gazze’ye saldırılarını durdurmak için çabalarını sürdüreceğini aktardı.

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Gazze gerekçe gösterilerek ülkede yılbaşı kutlamaları yasaklandı
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