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Galatasaraylı efsane futbolcu Sneijder’den Yolanthe itirafı

Galatasaraylı efsane futbolcu Sneijder’den Yolanthe itirafı
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01 Nisan 2023 - 13:03

Bir dönem Galatasaray forması giyen Hollandalı efsane Wesley Sneijder, eski eşi Yolanthe Cabau’yu unutamadığını, başka biriyle birlikte olmasını dert etmediğini ve halen barışma umudu olduğunu söyledi.

Galatasaraylı efsane futbolcu Sneijder'den Yolanthe itirafı - Sayfa 1

Galatasaray efsane futbolcularından Wesley Sneijder, 4 yıl önce kendisinden ayrılan eski eşi Yolanthe Cabau’yu unutamadığını itiraf etti.

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Galatasaraylı efsane futbolcu Sneijder'den Yolanthe itirafı - Sayfa 2

Sneijder’in Rodenburg’un YouTube programındaki açıklamalarını derleyen Fanatik’te, Sneijder’in Cabau hakkındaki birbirinden çarpıcı itirafları yer aldı.

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Galatasaraylı efsane futbolcu Sneijder'den Yolanthe itirafı - Sayfa 3

“DERT ETMİYORUM”

Küçük oğlu Xess Xava için bir gün işlerin yoluna gireceğini düşünen Sneijder, Yolanthe Cabau’nun başka biriyle birlikte olmasını dert etmediğini ve hala içinde barışma umudu olduğunu söyledi.

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Galatasaraylı efsane futbolcu Sneijder'den Yolanthe itirafı - Sayfa 4

“UMUDUM VAR”

Halen mutlu bir şekilde bekarım” diyen Sneijder, Yolanthe ile yeniden bir araya gelmeyi umduğu için başka bir arayışın içinde olmadığını ifade etti.

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Galatasaraylı efsane futbolcu Sneijder'den Yolanthe itirafı - Sayfa 5

“ACI VERİCİ”

Eski eşinin başka biriyle aşk yaşayabileceği gerçeğini ‘acı verici’ bulsa da Sneijder, “Bu olabilir.

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Galatasaraylı efsane futbolcu Sneijder'den Yolanthe itirafı - Sayfa 6

Hoşuma gideceğinden değil. Onun da tam tersi bir durumdan hoşlanacağını sanmıyorum. Çünkü çok uzun zamandır birliktesiniz, aşkları ve acıları paylaştınız.

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Galatasaraylı efsane futbolcu Sneijder'den Yolanthe itirafı - Sayfa 7

Belki bende başka bir ilişki yaşayabilirim” dedi.

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Galatasaraylı efsane futbolcu Sneijder'den Yolanthe itirafı - Sayfa 8

“BU BAĞ BOZULMAZ”

Hala ünlü aktrisin en büyük aşkı olduğunu söyleyen Sneijder, “Sadece evli değildik, aynı zamanda en iyi arkadaştık.

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Galatasaraylı efsane futbolcu Sneijder'den Yolanthe itirafı - Sayfa 9

Her zaman her şeyi önce birbirimize söylerdik. Bir şey olduğunda ondan tavsiye isterim, ya da tam tersi.

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Galatasaraylı efsane futbolcu Sneijder'den Yolanthe itirafı - Sayfa 10

Çünkü birbirimizi en iyi biz tanıyoruz. O başka birine aşık olsa bile bu bağ böyle kalacaktır” dedi.

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Galatasaraylı efsane futbolcu Sneijder'den Yolanthe itirafı - Sayfa 11

“BERBAT ETTİM”

Sneijder, 2019’daki ayrılıklarında, “Her şeyi berbat ettim” açıklamasını yapmıştı.

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Galatasaraylı efsane futbolcu Sneijder'den Yolanthe itirafı - Sayfa 12

Öte yandan Yolanthe Cabau cesur İstanbul pozları bir döneme damga vurmuştu

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Galatasaraylı efsane futbolcu Sneijder'den Yolanthe itirafı - Sayfa 13

İşte o pozlar…

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Galatasaraylı efsane futbolcu Sneijder'den Yolanthe itirafı - Sayfa 14
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Galatasaraylı efsane futbolcu Sneijder'den Yolanthe itirafı - Sayfa 15
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Galatasaraylı efsane futbolcu Sneijder'den Yolanthe itirafı - Sayfa 16
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Galatasaraylı efsane futbolcu Sneijder'den Yolanthe itirafı - Sayfa 17
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Galatasaraylı efsane futbolcu Sneijder'den Yolanthe itirafı - Sayfa 18
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Galatasaraylı efsane futbolcu Sneijder'den Yolanthe itirafı - Sayfa 19
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Galatasaraylı efsane futbolcu Sneijder'den Yolanthe itirafı - Sayfa 20
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Galatasaraylı efsane futbolcu Sneijder'den Yolanthe itirafı - Sayfa 21
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Galatasaraylı efsane futbolcu Sneijder'den Yolanthe itirafı - Sayfa 22
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Galatasaraylı efsane futbolcu Sneijder'den Yolanthe itirafı - Sayfa 23
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Galatasaraylı efsane futbolcu Sneijder'den Yolanthe itirafı - Sayfa 24
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Galatasaraylı efsane futbolcu Sneijder'den Yolanthe itirafı - Sayfa 25
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Galatasaraylı efsane futbolcu Sneijder'den Yolanthe itirafı - Sayfa 26
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Galatasaraylı efsane futbolcu Sneijder'den Yolanthe itirafı - Sayfa 27
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Galatasaraylı efsane futbolcu Sneijder'den Yolanthe itirafı - Sayfa 28

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