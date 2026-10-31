Galatasaray’ın Yıldızı Osimhen Durdurulamıyor

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Konyaspor karşılaşmasında attığı golle takımına katkı sağlamaya devam etti. Sarı-kırmızılı ekibin deplasmanda rakibini 4-0 mağlup ettiği mücadelede perdeyi açan golü kaydeden Osimhen, Süper Lig’deki gol sayısını 9’a yükselterek gol krallığı yarışında zirveye çıktı.

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, Konya Büyükşehir Stadyumu’nda Konyaspor’a konuk oldu. Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Galatasaray, sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla ligdeki puanını 25’e yükselten Galatasaray, liderlik koltuğundaki yerini korudu. Mücadelenin öne çıkan isimlerinden biri ise bir kez daha Victor Osimhen oldu.

EŞİNİN DOĞUMU NEDENİYLE TAKIMLA KONYA’YA GİTMEDİ

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, eşi Stefanie’nin doğum yapması nedeniyle dün takımla birlikte Konya’ya hareket etmedi.

Bugün şehre gelen yıldız futbolcu, Konyaspor karşılaşmasına ilk 11’de başladı. Yaşadığı özel gelişmeye rağmen mücadelede görev alan Osimhen, attığı golle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

KONYASPOR KARŞISINDA KAFA GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmanın 12. dakikasında Galatasaray aradığı golü Victor Osimhen ile buldu. Gabriel Sara’nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde iyi yükselen Nijeryalı futbolcu, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Bu golle Galatasaray 1-0 öne geçerken Osimhen de ligdeki gol sayısını 9’a çıkardı. 27 yaşındaki yıldız oyuncu, bu performansıyla gol krallığı yarışında ilk sıraya yerleşti.

Mücadeleye ilk 11’de başlayan Osimhen, karşılaşmanın 61. dakikasında yerini Deniz Gül’e bıraktı.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDE

Konyaspor karşısında attığı golle gol krallığı yarışında önemli bir avantaj elde eden Osimhen, 9 golle listenin ilk sırasında bulunuyor.

Nijeryalı futbolcuyu 8’er golle Amed Sportif Faaliyetler’den Gift Orban ve Trabzonspor’dan Muhammed Salah takip ediyor. Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriç ile Başakşehirli Eldor Shomurodov ise 7’şer golle sıralamada yer alıyor.

GOL KRALLIĞI LİSTESİ

Victor Osimhen – Galatasaray – 9 gol Gift Orban – Amed Sportif Faaliyetler – 8 gol Muhammed Salah – Trabzonspor – 8 gol Vedat Muriç – Fenerbahçe – 7 gol Eldor Shomurodov – Başakşehir – 7 gol Adrian Benedyczak – Kasımpaşa – 6 gol Juan – Göztepe – 6 gol Dusan Vlahovic – Beşiktaş – 6 gol

Victor Osimhen, Konyaspor karşısında kaydettiği golle hem Galatasaray’ın farklı galibiyetine katkı sağladı hem de gol krallığı yarışındaki liderliğini güçlendirdi.