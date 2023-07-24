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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu!

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Temmuz 2023 - 14:19

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Zalgiris’i elemesi durumunda 3. Ön Eleme Turu’nda Ludogorets – Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Bu sezon ülkemizin UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcisi olan Galatasaray, 2. ön eleme turunda Litvanya’nın Zalgiris takımıyla karşılaşıyor.

UEFA’nın İsviçre’deki merkezinde bugün yapılan Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kura çekiminde, Sarı-kırmızılıların bir üst tura yükselmesi halinde karşılaşacağı rakip belli oldu.

Galatasaray, Zalgiris Vilnius’u elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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