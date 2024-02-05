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Galatasaray’dan Muslera kararı!

Galatasaray’dan Muslera kararı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Şubat 2024 - 10:10

Galatasaray’ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera’ya 1 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunmaya hazırlandığı kaydedildi.

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