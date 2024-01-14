Galatasaray’da Mauro Icardi şoku!

Fenerbahçe maçında yüzünü direğe çarptığı için sakatlık geçiren ve sahalara henüz dönemeyen Icardi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

“BİR SÜRE DİNLENDİRECEĞİZ” DEMİŞTİ

Okan Buruk, Arjantinli yıldız hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

“Sağlık ekibimiz, İcardi ve ben beraber konuştuk. Ne zaman ara veririz diye düşündük iyileşmesi için. Yüzündeki sakatlıkla ayağındaki problemi birlikte birleştirdik. Bir süre dinlendireceğiz” demişti.

TRABZONSPOR MAÇINDA DA YOK

Galatasaray’da tüm planlar Icardi’nin Trabzonspor maçında oynamasına yönelik yapılmıştı. Ancak Arjantinli golcüden kötü haber geldi…

Tedaviye olumlu yanıt veremeyen Icardi’nin Trabzonspor maçında da olmayacağı iddia edildi.