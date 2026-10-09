Galatasaray’da Başkanlık Bombası! Abdurrahim Albayrak’ın Tek Şartı Dursun Özbek

Galatasaray’da olası başkanlık yarışıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüpte geçmiş dönemlerde önemli görevler üstlenen Abdurrahim Albayrak, başkanlık konusunda nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin açıklamada bulundu. Albayrak, mevcut başkan Dursun Özbek’in aday olması halinde kendisinin başkanlık için herhangi bir girişimde bulunmayacağını, Özbek’in aday olmaması durumunda ise göreve talip olabileceğini belirtti.

Albayrak’ın sözleri, Galatasaray’da önümüzdeki dönemde şekillenmesi beklenen başkanlık sürecine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Abdurrahim Albayrak’ın Tek Şartı Dursun Özbek

Gazeteci Ali Naci Küçük’ün aktardığı bilgilere göre Abdurrahim Albayrak, Dursun Özbek’in başkanlığa aday olduğu sürece kendisinin yarışa girmeyi düşünmediğini ifade etti. Özbek’e desteğini sürdüreceğini belirten Albayrak, başkanlık konusunda kararının mevcut başkanın adaylığına bağlı olduğunu dile getirdi.

Albayrak, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Dursun Özbek olduğu sürece her zaman destek noktasındayım, göreve talip olmam. Eğer başkan Dursun Özbek aday olmazsa, o zaman göreve talip olurum.”

Bu açıklamayla birlikte Albayrak, Özbek’in aday olması halinde kendisinin başkanlık yarışında yer almayacağını açıkça ortaya koydu. Özbek’in aday olmaması durumunda ise başkanlık için harekete geçebileceğinin sinyalini verdi.

Galatasaray’da Başkanlık Süreci Yakından İzleniyor

Galatasaray’da başkanlık yarışına ilişkin gelişmeler, camianın gündemindeki yerini koruyor. Dursun Özbek’in yeniden aday olup olmayacağı, olası başkan adaylarının tutumlarını etkileyebilecek önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Abdurrahim Albayrak’ın açıklaması da bu açıdan dikkat çekti. Sarı-kırmızılı kulüpte uzun yıllar yöneticilik yapan Albayrak’ın, Özbek’in kararına göre hareket edeceğini belirtmesi, olası seçim sürecine ilişkin değerlendirmeleri artırdı.

Galatasaray’da Birçok Önemli Görev Üstlendi

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray’da uzun yıllar boyunca farklı görevlerde bulundu. 1992-1993 ve 1993-1994 sezonlarında altyapı başkanlığı yapan Albayrak, daha sonraki dönemlerde futbol şube sorumluluğu görevini üstlendi.

2001-2002, 2011-2012 ve 2012-2013 dönemlerinde futbol şubesinde görev alan Albayrak, sarı-kırmızılı kulübün yönetiminde farklı dönemlerde aktif rol oynadı. 2014 yılında Duygun Yarsuvat başkanlığındaki yönetimde başkan yardımcılığı görevini üstlenen Albayrak, Ünal Aysal döneminde de yönetimde yer aldı.

2018-2021 Yılları Arasında İkinci Başkanlık Yaptı

Albayrak, 21 Ocak 2018’de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Mustafa Cengiz’i destekledi. Cengiz’in başkan seçilmesinin ardından Sportif AŞ Başkan Vekilliği görevini üstlenen Albayrak, 26 Mayıs 2018’de yeniden yönetimde yer aldı ve Galatasaray İkinci Başkanlığı görevini yürüttü.

2021 yılına kadar görevini sürdüren Albayrak’ın yönetimde bulunduğu yedi farklı sezonun beşinde Galatasaray futbol takımının şampiyonluk yaşadığı belirtildi.

Gözler Dursun Özbek’in Kararında

Abdurrahim Albayrak’ın son açıklaması, Galatasaray’daki olası başkanlık yarışı açısından Dursun Özbek’in adaylık kararını daha da önemli hale getirdi. Özbek’in yeniden aday olması halinde Albayrak’ın kendisini destekleyeceğini açıklaması, başkanlık sürecinde nasıl bir tablo oluşabileceğine ilişkin ipuçları verdi.