Galatasaray’da Ayrılık Depremi! Zaniolo ve Nelsson İtalya’ya Gidiyor

Galatasaray’da yeni sezon öncesinde kadro yapılanması tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bir süredir gündemde olan ayrılıklar sonunda netlik kazandı. Takımın önemli isimlerinden Nicolo Zaniolo ve Victor Nelsson’un ayrılığı kesinleşti. İki futbolcu da İtalya Serie A’ya kiralık olarak transfer oldu.

Zaniolo İtalya’ya Döndü

Geçtiğimiz sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Nicolo Zaniolo, yabancı kontenjanı ve kadro planlamasındaki sıkıntılar nedeniyle takımda kendine yer bulamadı. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncunun kalmasını istese de yönetim, yabancı kuralı engeli nedeniyle bu transfere onay vermek zorunda kaldı.

Zaniolo’nun yeni adresi Udinese oldu. Taraflar, oyuncunun kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Transferin en dikkat çeken detayı ise anlaşmaya eklenen zorunlu satın alma maddesi oldu. Bu maddeyle birlikte İtalyan kulübünün sezon sonunda Zaniolo’yu kalıcı olarak transfer etmesi planlanıyor.

Öte yandan Zaniolo’ya Flamengo, Benfica ve PSV Eindhoven gibi kulüplerin de ilgisi olduğu biliniyordu. Ancak Galatasaray yönetimi, Serie A tecrübesi ve oyuncunun ülkesine dönme isteği nedeniyle Udinese ile el sıkıştı.

Nelsson Verona’ya Kiralandı

Galatasaray’ın bir diğer ayrılığı ise savunma hattında yaşandı. Takımın uzun süredir Avrupa kulüplerinin radarında olan stoperi Victor Nelsson, İtalya Serie A ekiplerinden Verona’ya kiralandı.

Anlaşmaya göre Verona, Galatasaray’a 750 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca Danimarkalı savunmacının maaşı tamamen İtalyan ekibi tarafından karşılanacak. En önemli madde ise 8,5 milyon Euro satın alma opsiyonu oldu. Eğer Verona sezon sonunda bu opsiyonu kullanırsa, Galatasaray oyuncudan ciddi bir gelir elde edecek.

Galatasaray’da Kadro Değişimi

Bu ayrılıklarla birlikte Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor. Daha önce Carlos Cuesta ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekip, Zaniolo ve Nelsson transferleriyle birlikte kadro maliyetini de dengelemiş oldu. Yönetim, hem yabancı kontenjanını açmayı hem de ilerleyen dönemde kasasına önemli bir bonservis geliri sağlamayı hedefliyor.

Teknik heyet, savunma ve orta saha bölgesine yeni takviyeler yapılması için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Avrupa kupaları öncesi kadro derinliğinin artırılması planlanıyor.

Taraftarın Tepkisi

Galatasaray taraftarları ise bu ayrılıklara sosyal medyada farklı tepkiler verdi. Bir kısım taraftar Zaniolo’nun potansiyeli nedeniyle kalmasını isterken, bir kısım ise Nelsson’un yerine daha yüksek profilli bir stoper transfer edilmesini beklediklerini dile getirdi.