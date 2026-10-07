Galatasaray’a sakatlık müjdesi! Osimhen sahalara dönüyor

Milli ara öncesinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kadro derinliği konusunda sıkıntılar yaşayan Galatasaray’da yüzleri güldüren gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan oyuncuların son durumları belli olurken, özellikle Victor Osimhen’in takımla çalışmaya başlaması teknik heyeti sevindirdi.

Galatasaray, milli aranın ardından yoğun maç trafiğine hazırlanırken sağlık ekibinden gelen olumlu haberlerle moral buldu. Victor Osimhen’in yanı sıra Mario Lemina ve kaleci Günay Güvenç’in de takım antrenmanına katılması dikkat çekti.

OSIMHEN TAKIMLA ÇALIŞTI

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, milli takım kampının ardından İstanbul’a dönerek sarı-kırmızılı ekibin çalışmalarına katıldı.

Nijeryalı futbolcu, gerçekleştirilen antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı. Osimhen’in yeniden takım idmanında yer alması, Galatasaray’ın önündeki yoğun fikstür öncesinde önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan yıldız futbolcunun antrenmanda yeniden takım arkadaşlarıyla çalışması, sarı-kırmızılı taraftarları da sevindirdi.

Osimhen’in durumunun teknik heyet ve sağlık ekibi tarafından yakından takip edilmeye devam edeceği belirtildi.

LEMİNA VE GÜNAY GÜVENÇ DE TAKIMLA ÇALIŞTI

Galatasaray’da olumlu gelişmeler yalnızca Osimhen ile sınırlı kalmadı.

Mario Lemina ve kaleci Günay Güvenç de gerçekleştirilen antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. İki oyuncunun idmanın tamamında yer alması, teknik heyet açısından sevindirici bir gelişme oldu.

Özellikle Lemina’nın orta sahadaki rolü göz önüne alındığında, deneyimli oyuncunun yeniden takımla çalışmaya başlaması Galatasaray adına önemli bir gelişme olarak öne çıktı.

Günay Güvenç’in de antrenmanın tamamında takımla çalışması, kaleci rotasyonu açısından teknik heyetin elini güçlendirdi.

SİNGO VE SALLAİ AYRI ÇALIŞTI

Sarı-kırmızılı ekipte sağlık durumları yakından takip edilen Wilfried Singo ve Roland Sallai ise çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.

İki futbolcunun rehabilitasyon ve bireysel çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Singo ve Sallai’nin takıma dönüş süreçleri sağlık ekibinin kontrolleri doğrultusunda takip edilecek.

Bu nedenle iki oyuncunun önümüzdeki antrenmanlarda takımla çalışıp çalışmayacağı yapılacak değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.

YOĞUN FİKSTÜR ÖNCESİ KRİTİK GELİŞME

Galatasaray, milli aranın ardından hem ligde hem de Avrupa kupalarında yoğun bir maç programına girecek.

Bu süreçte kadrodaki önemli oyuncuların yeniden takımla çalışmaya başlaması teknik heyet için büyük önem taşıyor. Özellikle Osimhen’in antrenmanlara dönmesi, hücum hattındaki alternatifleri artırması açısından dikkat çekiyor.

Sarı-kırmızılılarda sağlık ekibi, sakatlıkları bulunan futbolcuların durumlarını günlük olarak takip ederken, oyuncuların maçlara hazır hale gelmeleri için çalışmalar sürdürülüyor.

Galatasaray’da milli ara öncesinde sakatlıkları nedeniyle gündeme gelen Osimhen, Lemina, Günay Güvenç, Singo ve Sallai’nin son durumları böylece büyük ölçüde netleşmiş oldu.

Osimhen, Lemina ve Günay’ın takımla çalışması sarı-kırmızılı camiada moralleri yükseltirken, Singo ve Sallai’nin takımdan ayrı çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.