Galatasaray’a Beşiktaş derbisi öncesi kötü haber

Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak Galatasaray’a Serge Aurier’den kötü haber geldi. Auirier’in derbide forma giymesi beklenmiyor.
Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig’in 28. haftasında Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılı cephede Serge Aurier gelişmesi yaşandı.
AURIER DERBİDE YOK
Sabah’ın haberine göre, Galatasaray’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Serge Aurier, Beşiktaş derbisinde sahada olmayacak. Fildişi Sahilli sağ bek derbiye yetişmedi.
OKAN BURUK: AURIER’İN DÖNMESİNİ İSTİYORUZ
Okan Buruk, Fatih Karagümrük ile oynanan Türkiye Kupası maçının ardından yaptığı açıklamada, “Serge Aurier ve Hakim Ziyech henüz takım antrenmanlarına başlamadı. Yarın onla ilgili karar vereceğiz. Belki Aurier için özellikle Beşiktaş maçında kadroya alır mıyız, almaz mıyız antrenmanlardan sonra karar vereceğiz. Tam kadro olduğumuzda işler kolaylaşacak. Bazı mevkilerde alternatifimiz yok. Kaan da maçları sakat sakat oynuyor. Üst üste maçlarda zorlanıyor. Bu yüzden Serge’nin dönmesini istiyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.