Galatasaray’a Abdülkerim Bardakçı’dan kötü haber!

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı’da 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı’da 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı’nın sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ı neticesinde sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.”