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Galatasaray, Gaziantep deplasmanını rahat geçti

Galatasaray, Gaziantep deplasmanını rahat geçti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Eylül 2023 - 13:25
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK’yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

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