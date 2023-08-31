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Galatasaray, Bayern’in genç yeteneğiyle anlaştı!

Galatasaray, Bayern’in genç yeteneğiyle anlaştı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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31 Ağustos 2023 - 14:08
Galatasaray, Bayern Münih forması giyen Eyüp Aydın transferi için oyuncuyla 4 yıllık anlaşma sağladı.

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