Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu!

Galatasaray’ın futbolcusu Oğulcan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı takıma resmen veda ettiğini duyurmuştu. Sarı-kırmızılılar da Oğulcan ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Galatasaray’a 2020-21 sezonunda katılan Oğulcan Çağlayan takıma resmen veda etti. Gaziantep FK ile prensip anlaşmasına varan Oğulcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı duyurmuştu.

GALATASARAY RESMEN AÇIKLADI

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Oğulcan Çağlayan’a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz!” denildi.

“ERDEN TİMUR’A TEŞEKKÜR EDERİM”

“Eylül ayıydı, 17 yaşını yeni doldurmuştum. Unutmuyorum, bir hafta içiydi. Florya’dan beni alıp götürecek aracı beklerken, yüzümü Futbol Akademisi binasına döndüm. Tüm kalbimle istediğim bir şey vardı: Bir gün tekrar Florya’ya dönmek. Uzun yolları, birçok engeli aşıp yeniden Galatasaray’a ulaştığımdaki heyecanımı, kalp atışımı hâlâ hissediyorum.

Bugün, ayrılık vakti. Saha içinde elimden geleni yaptım, 24 saatimi Galatasaray’a yakışır şekilde yaşamaya özen gösterdim. Burada eş, baba oldum. Kalbimdeki yeri hep farklı olacak.

Bana Galatasaray kapılarını açan hocam Fatih Terim’e, başkanlarımıza, tüm yöneticilerimize, birlikte mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, teknik ve idari ekiplere, kulüp çalışanlarımıza, Galatasaray’ın büyük taraftarına ve benim için çok anlamlı olan desteği için sevgili Erden Timur’a teşekkür ederim.

Hoşça kalın…”