Galatasaray 2. yarıda açıldı! Pendikspor evinde mağlup

Trendyol Süper Lig’in 14’üncü haftasında Galatasaray, Pendikspor’u 2-0 mağlup etti.
Pendikspor, Trendyol Süper Lig’in 14’üncü haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Müsabaka Pendik Stadyumu’nda oynandı. Mücadelede Volkan Bayarslan düdük çaldı. Galatasaray, Pendikspor deplasmanından 2-0 galip ayrıldı.
Sarı-kırmızılıların gollerini 69’uncu dakikada Cedric Bakambu ile 82’nci dakikada Hakim Ziyech kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 37’ye yükseltti. Pendikspor ise 13 puanda kaldı.
PENDİKSPOR – GALATASARAY: 0-2
GOLLER: 69′ Cedric Bakambu, 82′ Hakim Ziyech
İLK 11’LER
Pendikspor: Erdem Özgenç, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, Vukovic, Lusamba, Romero, Halil Akbunar, Gökcan Kaya, Erencan Yardımcı
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Oliveira, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Icardi