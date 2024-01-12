Gaffar Okkan cinayetinde Hizbullah üyeliğinden yargılanan isim HÜDA PAR’dan aday oldu

5 polis memuruyla birlikte şehit edilen dönemin Diyarbakır Emniyet Müdürü A. Gaffar Okkan’a yönelik suikast iddianamesinde Ali Bilmez’in adı geçiyor.

Gazete Rüzgar’dan Tolga Balcı’nın haberine göre, HÜDA PAR Aday Tanıtma Programı, HÜDA PAR Bismil İlçe eski Başkanı Ali Bilmez’i Diyarbakır Bismil İlçe Belediye Başkanı adayı olarak gösterdi.

15 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede, terör örgütü Hizbullah’ın Siirt ilinden sözde sorumlu sanık Mehmet Sabir Özdemir’e, Türk Ceza Kanunu’nun 146. maddesi uyarınca idam cezası verilmiş; Diğer sanıklar Alaaddin Tonga, Fesih Güler ve Ali Bilmez hakkında ise TCK md. 168/2. Madde uyarınca her kişi için 15’er yıl hapis cezası istendi.

TCK’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE SERBEST BIRAKILDI

Okkan cinayetinin sanıklarından Ali Bilmez, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak mahkemece serbest bırakıldı.

AKP’nin Türk Ceza Kanunu’nda yaptığı değişiklikle Bilmez’in tahliyesinin önü açıldı. Hükümet tarafından AB’ye uyum çalışmaları çerçevesinde 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu’nda “Terör örgütüne üye olma suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir” ifadesi yer alıyor. “Terör örgütü” suçlamasıyla birçok örgüt liderinin serbest bırakılmasına yol açtı.

GAFFAR OKKAN CİNAYETİNDE NELER OLDU?

24 Ocak 2001 akşamı Gaffar Okkan, Diyarbakır’da bulvarın önünden geçiyordu. Üzerinde “Polis” yazan yansıtıcı yelek giyen ve ellerinde uzun namlulu silahlarla sokakta beklemeye başlayan saldırganlar, Okkan’ın resmi aracına çapraz ateşe aldılar. Saldırı sonucu Okkan ve beraberindeki 5 polis olay yerinde hayatını kaybetti; Ayrıca 6 polis memuru da yaralandı.

Otopsi raporuna göre, saldırının ardından Gaffar Okkan’ın başından ve vücudundan toplam 17 kurşun çıkarıldı.

Okkan davası yıllarca sürerken Hizbullah’ın eylemini tetikleyenler ve planlayanlar tam olarak tespit edilemedi. Duruşmada cezaevinde tutuklu bulunan sanıklar birer birer serbest bırakıldı.