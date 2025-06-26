FULYA ZENGİNER OYUNCULUĞU BIRAKTI: “İÇİMDE O ATEŞ YOK” DEDİ

Bir döneme damga vuran Seni Kimler Aldı dizisiyle tanınan ve ardından 2023 yapımı Ölümüne Aşk filmiyle sinemada boy gösteren Fulya Zenginer, hayranlarını üzen bir açıklamayla gündeme geldi. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan 35 yaşındaki oyuncu, oyunculuğu tamamen bıraktığını açıkladı.

Bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zenginer, “Ben artık ekrana dönmüyorum. Milan ile çok güzel bir hayatım var ve bunu bozmak istemiyorum. İçimde oyunculuk ateşi de yok. Oğlumla ve eşimle sakin ve huzurlu bir yaşam sürüyorum” sözleriyle kariyerindeki yeni yol haritasını duyurdu.

Son yıllarda sosyal medyada aktif olarak yer alan Zenginer, oyunculuk dışında içerik üreticiliği ve annelik üzerine paylaşımlarıyla takipçileriyle bağını sürdürüyor. Oyunculuğa veda ettiğini açıklayan Zenginer’in bu kararı hayranlarını derinden etkiledi.