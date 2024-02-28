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Fransa’da el konulan hazine Türkiye’ye iade edilecek!

Fransa’da el konulan hazine Türkiye’ye iade edilecek!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Şubat 2024 - 9:44
Fransız makamları tarafından 3 yıllık soruşturma sonucunda el konulan 6. yüzyıla ait Anadolu menşeli 8 bin 597 sikke, Türkiye’ye diplomatik yolla iade edilecek.

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