Fon yatırımcılarına müjde! 1 milyon liraya kadar ödeme yapılacak

Olağanüstü tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarında 1 milyon liraya kadar olan ilk ara ödemeler, İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla bugün yapılmaya başlanıyor. Toplam 125 milyar liralık net yatırım tutarının bulunduğu tasfiye sürecinde, ödemelerde öncelik para piyasası fonlarına verilecek.

Olağan tasfiye sürecindeki ödemelerin büyük ölçüde tamamlanmasının ardından gözler olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlara çevrildi. Bu kapsamda, yatırımcılara yönelik 1 milyon liraya kadar olan ara ödemelerin bugün itibarıyla başlaması planlanıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen kriterlere göre ödemelerde öncelik, unvanında “para piyasası” ibaresi bulunan fonlara tanınacak. Fonların kasasında yeterli nakit bulunmaması durumunda ise ödemeler en düşük tutarlı alacaklardan başlanarak kademeli şekilde gerçekleştirilecek.

Fonların varlıklarının satılması ve tasfiye sürecinde yeni kaynakların elde edilmesiyle birlikte, ödemesini tam olarak alamayan küçük yatırımcılara öncelik verilmeye devam edilecek. Ödemelerin kasım ayı ortalarına kadar tamamlanması öngörülüyor.

71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM’de yaptığı bilgilendirmede olağan tasfiye sürecindeki ödemelerin büyük oranda tamamlandığını açıklamıştı.

Yılmaz, olağanüstü tasfiye kapsamında kalan net yatırım tutarının 125 milyar lira olduğunu belirterek, 1 milyon liraya kadar olan ödemelerin mevcut kaynaklarla karşılanmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.

23 Ekim itibarıyla toplam 93 fona bağlı 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödeme yapıldığını açıklayan Yılmaz, olağanüstü tasfiye kapsamındaki 1 milyon liraya kadar ödemelerin İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla başlayacağını duyurmuştu.

Ödemeler hangi kaynaklardan karşılanacak?

Cevdet Yılmaz, geri ödemelerin üç temel kaynaktan finanse edileceğini bildirdi. Bunların ilkini tasfiye kapsamındaki fonların kendi nakit varlıkları ve diğer değerleri oluşturuyor.

İkinci kaynak, fonlardan fahiş veya haksız kazanç elde ettiği belirlenen kişi ve kuruluşlardan geri alınan tutarlar olacak. Üçüncü kaynak ise tasfiye sürecinde elde edilecek diğer varlık ve gelirlerden oluşacak.

Hangi fonlar tasfiye kapsamında?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan usul ve esaslara göre tasfiye kapsamındaki fonlar, Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu yatırım fonlarından oluşuyor.

Tasfiye işlemlerini ise fonların kurucularına göre iki banka yürütecek. Pusula Portföy ve Atlas Portföy tarafından kurulan fonların tasfiyesini Ziraat Bankası, Tera Portföy tarafından kurulan fonların tasfiyesini ise Türkiye İş Bankası gerçekleştirecek.

Bütün yatırımcılara aynı tutarda ödeme yapılmayacak

SPK tarafından belirlenen esaslara göre her yatırımcıya yapılacak ara ödeme tutarı, ilgili hesaplamalar ve mevzuattaki sınırlar doğrultusunda belirlenecek.

Fonların dağıtılabilir nakdinin tüm ara ödeme yükümlülüklerini karşılamaya yetmemesi halinde, mevcut kaynakların daha fazla yatırımcıya ulaşmasını sağlayacak farklı yöntemler uygulanabilecek. Bu kapsamda fon bazında ödeme sırası oluşturulabilecek veya daha fazla yatırımcıya ulaşılması amacıyla asgari ara ödeme tutarı belirlenebilecek. Söz konusu yöntemin uygulanması SPK’nin onayına bağlı olacak.

Ara ödeme yapılırken fon payları iade edilmeyecek

Ara ödemelerde yatırımcıların fon katılma payları iade alınmayacak. Katılma paylarının iade işlemleri, nihai tasfiye ödemeleri sırasında gerçekleştirilecek.

Kimlere ödeme yapılmayacak?

SPK’nin açıklamasına göre Sermaye Piyasası Kanunu’nun 104, 106 veya 107’nci maddelerinde düzenlenen fiillerin tasfiye kapsamındaki fonlar tarafından ya da bu fonlarla birlikte hareket edilerek işlendiğinin tespit edilmesi halinde, söz konusu fiillere karıştığı belirlenen kişi ve kurumlara tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacak.

Bu kişilerin tespiti SPK tarafından gerçekleştirilecek ve ilgili bilgiler Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) aracılığıyla tasfiyeyle görevli kuruluşlara bildirilecek.