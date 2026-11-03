Fon ve Hisse İddiaları Gündem Oldu! Murat Boz Sessizliğini Bozdu

Ünlü şarkıcı Murat Boz, fon ve hisse yatırımları nedeniyle büyük maddi kayıp yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme geldi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan söylentilere sessiz kalmayan Boz, yaptığı açıklamayla söz konusu iddiaları yalanladı.

Yoğun konser programı ve müzik çalışmalarıyla gündemde olan Murat Boz, bu kez özel hayatı ve yatırımlarıyla ilgili ortaya atılan bir iddia nedeniyle sosyal medyanın konuşulan isimlerinden biri oldu. Bir X kullanıcısının yaptığı paylaşımda, ünlü şarkıcının fon ve hisse yatırımlarında ciddi zarar ettiği, bu gelişmenin ardından yatırım danışmanını değiştirdiği öne sürüldü.

Sosyal medyada gündem olan iddia

Söz konusu paylaşım kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaşırken, Murat Boz’un yatırımları nedeniyle maddi açıdan zor durumda kaldığı yönündeki söylentiler de gündeme taşındı. Ancak iddiayı ortaya atan paylaşımda yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin herhangi bir kanıt sunulmadı.

Murat Boz’dan dikkat çeken cevap

Hakkında ortaya atılan iddialara kayıtsız kalmayan Murat Boz, sosyal medya paylaşımına yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, “Hadi ya? Benim niye haberim yok?” sözleriyle iddiaları esprili bir dille reddetti.

Boz, daha sonra yaptığı başka bir paylaşımda ise gündemdeki dedikodulara tepki göstererek, “Milletin canı burnunda, dedikodudan uzak durmak lazım.” ifadelerini kullandı.

Murat Boz’un açıklamaları kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekerken, ünlü şarkıcının yatırım kaybı yaşadığı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığı mesajı öne çıktı.