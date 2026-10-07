Fon soruşturmasının kilit isimlerinden Ali Emre Ballı ölü bulundu!

Finans sektörünün önemli isimlerinden, Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Ballı, İstanbul Çekmeköy’de aracının içinde ölü bulundu. 46 yaşındaki Ballı’nın başından ateşli silahla vurulduğu belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında adı gündeme gelen Ballı’nın ölümü, finans sektöründe de geniş yankı uyandırdı.

ÇEKMEKÖY’DE BOŞ ARAZİDE BULUNDU

Olay, İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Ballı’nın içinde bulunduğu otomobil, boş bir arazide fark edildi. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede, aracın sürücü koltuğunda bulunan 46 yaşındaki Ali Emre Ballı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk tespitlere göre Ballı’nın ateşli silahla vurulduğu belirlenirken, olay yerindeki incelemelerin ardından cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Polis ekipleri olayın meydana geldiği bölgede ve araç içerisinde detaylı inceleme yaptı.

İlk bulgular doğrultusunda Ballı’nın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Ancak olayın kesin nedeni, yürütülecek soruşturma ve adli incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Yetkililer tarafından olayın cinayet mi, intihar mı olduğu konusunda soruşturmanın tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

FON SORUŞTURMASINDA ADI GÜNDEME GELMİŞTİ

Ali Emre Ballı’nın adı, son dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve finans sektörünü de ilgilendiren fon soruşturması kapsamında gündeme gelmişti.

Soruşturmanın ilk aşamasında Ballı’nın da aralarında bulunduğu 30 kişinin mal varlıklarına yönelik tedbir uygulanması talep edilmişti.

Soruşturma kapsamında yürütülen incelemelerin ardından Ballı’nın ifadesinin alındığı ve dosyadaki delillerin değerlendirildiği öğrenildi.

Başsavcılığın daha sonraki değerlendirmesinde ise Ali Emre Ballı hakkında uygulanan mal varlığı tedbirlerinin kaldırıldığı belirtildi.

Ballı’nın ölümünün, söz konusu soruşturmayla bağlantısının bulunup bulunmadığı ise yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacak.

FİNANS SEKTÖRÜNDE ÇOK SAYIDA GÖREV ÜSTLENDİ

1980 yılında Mersin’de dünyaya gelen Ali Emre Ballı, Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Finans sektöründe uzun yıllar görev yapan Ballı; dijital katılım bankacılığı, finansman, elektronik para, ödeme sistemleri ve varlık yönetimi gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketlerde ortaklık ve yöneticilik görevlerinde bulundu.

Ballı, Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyordu.

Aynı zamanda Türkiye Basketbol Federasyonu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi olan Ballı, spor ve finans dünyasında çeşitli görevleriyle tanınıyordu.

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI YAPIYORDU

Finansal Kurumlar Birliği, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansmanı Şirketleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Birlik bünyesinde finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetimi ve tasarruf finansmanı sektörleri temsil ediliyor.

FKB; ilgili sektörlerin gelişmesine katkı sağlamak, üyeler arasında iş birliğini güçlendirmek ve finansal sistem içerisinde sektörlerin düzenli şekilde faaliyet göstermesine destek olmak amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Ali Emre Ballı da bu yapı içerisinde üstlendiği başkanlık görevi nedeniyle finans sektörünün öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.

ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ballı’nın Çekmeköy’de aracında ölü bulunmasının ardından polis ekipleri olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

Olay yerindeki deliller, kamera kayıtları, araç içerisindeki bulgular ve yapılacak adli incelemelerin soruşturmanın seyrinde belirleyici olması bekleniyor.

Ballı’nın ölümünün fon soruşturmasıyla bağlantısı bulunup bulunmadığı da soruşturma kapsamında değerlendirilecek.

Kesin ölüm nedeni ve olayın nasıl gerçekleştiği, adli incelemelerin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.