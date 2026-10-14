Fon Soruşturmasında Kritik Gelişme! 109 Şüpheli İçin Tedbirler Sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında gündeme gelen 141 kişilik listeye ilişkin açıklama yaptı. Daha önce malvarlığı tedbirleri kaldırılan bazı kişilerin bilgilerinin ilgili kurumlara sehven iletilmediği belirtilirken, yeni bir karar alınmadığı ve 109 şüpheli hakkındaki tedbirlerin devam ettiği bildirildi.

141 kişilik listeyle ilgili açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya platformlarında ve dijital mecralarda fon soruşturması kapsamında şüphelilerin finansal işlemlerine kısıtlama getirildiğine ilişkin yayımlanan haberler üzerine yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, daha önce alınan malvarlığı tedbiri kararının, ilgili kurumların dağıtım listesine eklenme talepleri üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Sermaye Piyasaları Birliği’ne gönderildiği belirtildi.

Ancak soruşturma sürecinde haklarındaki kısıtlamalar kaldırılan bazı kişilere ilişkin bilgilerin sehven ilgili kurumlara iletilmediği ifade edildi.

Eksiklik fark edilince yeniden yazışma yapıldı

Başsavcılık, söz konusu durumun fark edilmesinin ardından ilgili kurumlara yeniden müzekkere gönderildiğini ve tedbirlerin doğru şekilde uygulanmasının sağlandığını bildirdi.

Açıklamada, yapılan işlemin yeni bir karar olmadığı, daha önce alınan kararın ilgili kurumlara iletilmesi sürecindeki eksikliğin giderilmesinden ibaret olduğu vurgulandı.

109 şüpheli hakkındaki tedbirler devam ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün itibarıyla ilgililer hakkında alınmış yeni bir karar bulunmadığını belirtti.

Açıklamada ayrıca, mevcut listede haklarında tedbirin kaldırılmasına ilişkin karar bulunmayan 109 şüpheli hakkındaki malvarlığı tedbirlerinin sürdüğü ifade edildi.

Başsavcılık, kamuoyunda yanlış anlaşılmalara yol açılmaması amacıyla yaptığı açıklamada, listeye ilişkin işlemlerin daha önce alınan kararların ilgili kurumlara bildirilmesi kapsamında gerçekleştirildiğini kaydetti.