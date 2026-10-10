Fon Soruşturmasında Deprem! İki Gazeteci Hakkında Tutuklama Kararı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 7 şirkete ait 131 fonun tasfiyesine yönelik kararının ardından gündeme gelen fon soruşturması, kamuoyunun yakından takip ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında yürütülen adli işlemler sürerken, sosyal medyada paylaşılan iddialar da yargının gündemine taşındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilen açıklamalar ve paylaşımlar mercek altına alındı. Süreç içerisinde çeşitli gözaltı ve tutuklama kararları alınırken, bazı şüphelilerin mal varlıklarına da el konulduğu bildirildi.

Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı Tutuklandı

Fon soruşturması kapsamında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verildi. Son gelişmelere göre iki gazeteci, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla tutuklandı.

Söz konusu tutuklama kararı, fon soruşturmasında yaşanan gelişmelere yeni bir boyut kazandırdı. Soruşturmanın kapsamı ve kamuoyuna yansıyan açıklamalarla ilgili adli süreç devam ediyor.

İsmail Saymaz ve Murat Ağırel Hakkında Adli Kontrol Kararı

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında da karar verildi. İki gazeteci için yurt dışına çıkış yasağı ve belirlenen sürelerde karakola giderek imza verme yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Böylece soruşturma kapsamında adı geçen gazeteciler hakkında farklı adli kararlar alınmış oldu. Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklanırken, İsmail Saymaz ve Murat Ağırel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılıktan Dezenformasyon Uyarısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasına ilişkin sosyal medya platformlarında ve dijital mecralarda yayılan iddialar hakkında daha önce bir açıklama yapmıştı. Açıklamada, soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmadığı değerlendirilen bilgilerin ve kişi ya da kurumlarla ilgili dezenformasyonların kamuoyuyla paylaşıldığı belirtilmişti.

Başsavcılık, gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılmasının Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında değerlendirilebileceğine dikkat çekerek, bu tür paylaşımları yapan kişiler hakkında resen adli işlem başlatılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Açıklamada, soruşturmayla ilgili doğrulanmamış iddiaların yayılmasının hukuki sonuçlar doğurabileceği vurgulanmıştı.

Fon Soruşturmasında Süreç Devam Ediyor

SPK’nın 7 şirkete ait 131 fon için aldığı tasfiye kararının ardından başlayan tartışmalar, yürütülen adli soruşturmayla birlikte gündemdeki yerini koruyor. Soruşturma kapsamında alınan kararlar ve yapılan açıklamalar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı’nın tutuklanması, İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasıyla birlikte soruşturmadaki son gelişmeler arasında yer aldı. Adli sürecin ilerleyen aşamalarında yapılacak açıklamalar ve alınacak yeni kararlar, soruşturmanın seyrine ilişkin daha fazla bilgi sağlayacak.

Önemli not: Tutuklama, suçluluğun kesinleştiği anlamına gelmez. Soruşturma ve yargılama süreci devam ederken şüpheliler hakkındaki suçlamalar kesinleşmiş hüküm olarak değerlendirilmemelidir.