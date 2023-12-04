Filistin’i destekleyen ünlü oyuncu geri adım attı! “Pişmanım, özür dilerim”
Filistin’e destek yürüyüşünde yaptığı konuşma için “antisemitik” yorumu yapılan ve bu nedenle Hollywood boykotuyla karşılaşan Susan Sarandon, “Pişmanım” dediği bir açıklama yayımladı.
Oscar ödüllü ünlü oyuncu Susan Sarandon, son yorumları nedeniyle özür diledi. 77 yaşındaki Amerikalı oyuncu, New York’ta Filistin’i destekleyen mitinge katılmış ve “Bu dönemde Yahudi olmaktan korkan ve bu ülkede Müslüman olmanın nasıl bir his olduğunu tatmaya başlayan pek çok insan var” yorumunu yapmıştı.
Sözleri üzerine Hollywood boykotuyla karşılaşan ve menajerlik ajansının artık çalışmayı bıraktığını açıkladığı Sarandon, yaptığı yorum nedeniyle özür dilediği bir açıklama yayımladı.
Instagram’dan yaptığı paylaşıma “Geçenlerde, Gazze’deki acil insani krizi vurgulamak ve ateşkes çağrısı yapmak isteyen çeşitli aktivistlerden oluşan bir grupla birlikte bir mitinge katıldım” sözleriyle başlayan Sarandon, “Konuşmayı planlamamıştım ama sahneye çıkıp birkaç söz söylemem için davet edildim.
Nefret suçlarındaki artışa ilişkin endişemi iletmek amacıyla, Yahudi karşıtı nefretin hedefi olan Amerikalı Yahudilerin, ‘bu ülkede sık sık şiddete maruz kalan Müslümanlar gibi olmanın nasıl bir şey olduğunu tattıklarını’ söyledim.
Bu ifade korkunç bir hataydı çünkü yakın zamana kadar Yahudilerin zulme yabancı olduğunu ima ediyordu, oysa tam tersi” dedi.
“PİŞMANIM”
“Hepimizin bildiği gibi, Avrupa’da yüzyıllarca süren baskı ve soykırımdan Pittsburgh, Pennsylvania’daki Hayat Ağacı saldırılarına kadar, Yahudiler bugüne kadar devam eden ayrımcılık ve dinsel şiddete uzun süredir aşinadır” diyen ünlü oyuncu, “Bu gerçeği küçümsediğim ve bu yorumla insanları incittiğim için büyük pişmanlık duyuyorum.
Her türlü bağnazlığa karşı mücadelede dayanışmayı göstermek niyetindeydim, bunu yapamadığım için üzgünüm” ifadesini kullandı.
Sarandon, açıklamasını şu sözlerle bitirdi:
“Tüm insanlar için barışa, gerçeğe, adalete ve şefkate olan bağlılığımı sürdüreceğim.
Umarım, özellikle de aynı fikirde olmadığımız kişilerle diyalog kurma isteğiyle ve sevgiyle buluşabiliriz.”