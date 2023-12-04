Filistin’i destekleyen ünlü oyuncu geri adım attı! “Pişmanım, özür dilerim”

Oscar ödüllü ünlü oyuncu Susan Sarandon, son yorumları nedeniyle özür diledi. 77 yaşındaki Amerikalı oyuncu, New York’ta Filistin’i destekleyen mitinge katılmış ve “Bu dönemde Yahudi olmaktan korkan ve bu ülkede Müslüman olmanın nasıl bir his olduğunu tatmaya başlayan pek çok insan var” yorumunu yapmıştı.