Ferhat Göçer’den Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Cerrahlığı Ağlayarak Bırakmış!

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, müzik kariyerinin yanı sıra uzun yıllar sürdürdüğü doktorluk mesleğini neden bıraktığını ilk kez bu kadar açık anlattı. Hem sanat hem de hekimlik hayatını bir arada yürütmeye çalışan Göçer, yaşadığı zorlu süreci ve 2015 yılında aldığı kararın kendisi üzerindeki etkilerini paylaştı. Ünlü sanatçının gözyaşları içinde cerrahlığı bıraktığını açıklaması dikkat çekti.

Müzik Hayali İçin Zorlu Bir Süreçten Geçti

‘Cemre ile TBT’ programına konuk olan Ferhat Göçer, tıp fakültesinden mezun olduktan sonra asıl hayalinin müzik yapmak olduğunu söyledi. Ancak uzmanlık sınavını kazanamaması nedeniyle mecburi hizmete gitmek zorunda kaldı.

O dönemde Devlet Opera ve Balesi’nin başında bulunan Yekta Kara ile görüştüğünü anlatan Göçer, sanatçı olmak istediğini ve koroda kendisine uygun bir kadro bulunup bulunmadığını sorduğunu belirtti. Olumsuz yanıt almasının ardından mecburi hizmete başlayan sanatçı, bu dönemde psikolojik olarak zorlandığını ve depresyona girdiğini ifade etti.

Hem Doktorluk Hem Müzik İçin Mücadele Etti

Müziğe yeniden dönebilmek için Tıpta Uzmanlık Sınavı’na (TUS) büyük bir motivasyonla hazırlandığını söyleyen Göçer, İstanbul’da genel cerrahi asistanlığını kazandı.

Konservatuvara yakın bir hastaneyi özellikle tercih ettiğini belirten ünlü şarkıcı, böylece hem doktorluk hem de müzik çalışmalarını birlikte sürdürebileceğini düşündüğünü anlattı.

Yıllarca iki mesleği bir arada yürütmeye çalışan Göçer, zamanla bunun kendisi için giderek zorlaştığını fark etti.

“2015 Yılında Ağlaya Ağlaya Bıraktım”

Ferhat Göçer, cerrahlığı bırakma kararının kolay olmadığını belirterek 2015 yılında yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“2015 yılında artık ikisini birlikte yürütmemem gerektiği kanaatine vardım. Çok kolay bir şey değil; hekimlik yapıyorsunuz, yıllarca oraya da bir emek harcamışsınız.”

Hekimlik mesleğine büyük saygı duyduğunu ve kolay kolay vazgeçebilen biri olmadığını söyleyen Göçer, kararın kendisini derinden etkilediğini dile getirdi.

Ünlü sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama en son ağlaya ağlaya bıraktım. En ufak bir hata hastanın hayatına mal olabilir. Kendimi sorgulamaya başladığım, herhangi bir yetersizlik riski gördüğüm anda mesleği bıraktım.”

Ferhat Göçer’in İtirafı Gündem Oldu

Yıllarca emek verdiği cerrahlık mesleğini bırakırken yaşadığı duygusal süreci anlatan Ferhat Göçer’in açıklamaları dikkat çekti. Sanatçı, hastaların hayatını riske atmamak adına böyle bir karar aldığını vurgularken, müzik kariyerine odaklanmasının arkasındaki nedenleri de gözler önüne serdi.