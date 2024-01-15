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Fergio House mucidi ortaya çıktı! Kendilerini mimar olarak tanıtmışlar

Fergio House mucidi ortaya çıktı! Kendilerini mimar olarak tanıtmışlar
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Ocak 2024 - 16:16

İstanbul’da ‘Fergio House’ ismini verdikleri villadan müstehcen içerikli parti yapmaya hazırlanırken polis operasyonuyla yakalandıktan sonra tutuklanan ikiz kardeşler Serhat ve Ferhat Günay ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

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