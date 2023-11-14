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Ferdi Tayfur’un kızı anne olacağını böyle duyurdu!

Ferdi Tayfur’un kızı anne olacağını böyle duyurdu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Kasım 2023 - 9:21
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur anne olacağını duyurdu.

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