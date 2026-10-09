Fenomen Dizide Şok Ayrılık! Kızılcık Şerbeti’nin İki İsmi Birden Gitti

Show TV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kızılcık Şerbeti dizisinde yeni sezonla birlikte dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Dizinin ilk bölümünden itibaren hikâyeyi kaleme alan senaristler Melis Civelek ve Zeynep Gür, yapım şirketiyle yollarını ayırdı. İki ismin ayrılığı, dizinin beşinci sezonunda senaryo ekibinde yeni bir dönemin başlayacağının işareti olarak değerlendiriliyor.

Dizinin hikâyesinin şekillenmesinde uzun süredir önemli rol üstlenen iki senaristin ayrılık kararı, izleyiciler arasında da merak uyandırdı. Özellikle bundan sonraki bölümlerde hikâyenin nasıl ilerleyeceği ve senaryoda ne gibi değişiklikler yaşanacağı gündeme geldi.

İki Senaristin Görevi 143. Bölümde Sona Erdi

Birsel Altuntaş’ın haberine göre Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün Kızılcık Şerbeti dizisindeki görevleri 143. bölüm itibarıyla sona erdi. Dizinin başlangıcından bu yana senaryo ekibinde yer alan ikilinin ayrılığı, yapımın yeni sezonundaki önemli gelişmelerden biri oldu.

İki senaristin, senaryonun ilerleyişi ve çalışma sürecine ilişkin yapım şirketiyle yaşadıkları görüş ayrılıklarının ardından karşılıklı anlaşmayla ayrılma kararı aldığı belirtildi. Böylece dizinin uzun süredir devam eden senaryo yapılanmasında değişikliğe gidilmiş oldu.

Dizinin İlk Bölümünden Beri Hikâyeyi Kaleme Alıyorlardı

Melis Civelek ve Zeynep Gür, Kızılcık Şerbeti dizisinin ilk bölümünden itibaren senaryo ekibinin başında yer aldı. Dizideki karakterlerin gelişimi, aileler arasındaki ilişkiler ve hikâyenin ilerleyişinde önemli sorumluluk üstlenen ikili, yapımın senaryo sürecinde uzun yıllar birlikte çalıştı.

İki ismin aynı dönemde projeden ayrılması, dizinin gelecekteki hikâye kurgusu açısından dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıktı. Senaryo ekibindeki bu değişikliğin, karakterlerin yaşadıkları olaylara ve dizinin genel anlatımına nasıl yansıyacağı ise merak ediliyor.

Yeni Senaristler Henüz Açıklanmadı

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün ayrılığının ardından Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni senaryo ekibinde kimlerin yer alacağı henüz açıklanmadı. Yeni senaristlerin önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

Dizinin yeni bölümlerinde hikâyenin hangi yönde ilerleyeceği, karakterler arasındaki ilişkilerde nasıl gelişmeler yaşanacağı ve senaryodaki değişimin izleyiciye nasıl yansıyacağı şimdiden merak konusu oldu.

Kızılcık Şerbeti’nde Yeni Bir Dönem Başlıyor

Beşinci sezonunda yoluna devam eden Kızılcık Şerbeti, senaryo ekibinde yaşanan bu ayrılıkla birlikte yeni bir sürece giriyor. Dizinin ilk bölümünden beri hikâyeyi şekillendiren iki senaristin görevlerini bırakması, yapımın ilerleyen bölümlerine ilişkin beklentileri de artırdı.

Yeni senaryo ekibinin belirlenmesiyle birlikte dizinin hikâyesinde nasıl bir değişim yaşanacağı daha net ortaya çıkacak. Şimdilik gözler, yapım şirketinden gelecek açıklamalara ve yeni senaristlerin kim olacağına çevrildi.