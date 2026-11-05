Fenerbahçe’nin Zaferi Sonrası Türkiye’nin UEFA Sıralamasındaki Yeri Belli Oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında İngiliz devi Liverpool’u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Sarı-lacivertlilerin Kadıköy’de elde ettiği zaferin ardından UEFA ülke puanı sıralaması da yeniden gündeme geldi. Güncellenen listede Türkiye 53.075 puanla 9. sırada yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ederken temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında İngiltere’nin güçlü ekiplerinden Liverpool’u ağırladı.

Kadıköy’de oynanan mücadelede rakibini 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, Avrupa’da önemli bir başarı elde etti. Bu galibiyetin ardından futbolseverler UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durumu araştırmaya başladı.

TÜRKİYE 9. SIRADA YER ALDI

Güncellenen UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, 53.075 puanla 9. basamaktaki yerini korudu.

İngiltere 107.130 puanla zirvede bulunurken İtalya 91.303 puanla ikinci, İspanya ise 86.368 puanla üçüncü sırada yer aldı.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA İLK 10

Güncel sıralama şu şekilde:

İngiltere – 107.130 puan İtalya – 91.303 puan İspanya – 86.368 puan Almanya – 84.545 puan Fransa – 71.582 puan Portekiz – 68.150 puan Belçika – 62.850 puan Hollanda – 55.395 puan Türkiye – 53.075 puan Yunanistan – 46.812 puan

GÖZLER TÜRK TAKIMLARININ AVRUPA MAÇLARINDA

Fenerbahçe’nin Liverpool karşısında aldığı galibiyet, Türkiye’nin Avrupa kupalarındaki temsilcileri açısından da moral kaynağı oldu. Ülke puanı sıralamasında üst basamaklara yükselmek isteyen Türkiye için takımların Avrupa’da alacağı sonuçlar önemini koruyor.