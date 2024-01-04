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Fenerbahçe’nin talebine İstanbulspor yetişemiyor

Fenerbahçe’nin talebine İstanbulspor yetişemiyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Ocak 2024 - 10:17
Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki İstanbulspor-Fenerbahçe maçına büyük ilgi var.

Sarı-Lacivertli taraftarlar, 22 bin 500 biletin hepsini bitirdi.

Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçını Kadıköy havasına sokmak istiyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nı sarı-lacivertli renklere büründürmek isteyen taraftarlar biletlere büyük ilgi gösterdi.

İstanbulspor, dün Fenerbahçe’ye 15 bin bilet verdi.

Ancak Fenerbahçeli taraftarlar, 3 saatte bu biletlerin tamamını tüketti.

Bu gelişme üzerine İstanbulspor yönetimi bugün 7 bin 500 bileti daha satışa çıkardı.

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Ama bu biletler de kısa sürede satın alındı.

Fenerbahçe cephesinden, daha fazla bilet talebi olduğu açıklandı.

İstanbulspor yönetiminin Fenerbahçe’ye ek bir kontenjan daha sağlayacağı öğrenildi.

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