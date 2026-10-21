Fenerbahçe’nin beraberliği sonrası Aziz Yıldırım’dan olay hareket!

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin 2-0’lık üstünlüğünü koruyamayarak son dakikada beraberlik golünü yemesi üzerine, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın maç bitmeden stadyumdan ayrıldığı belirtildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag’ı konuk eden Fenerbahçe, mücadeleye hızlı başladı. Sarı-lacivertliler, erken dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 öne geçerek taraftarına büyük sevinç yaşattı. Ancak konuk ekibin farkı azaltmasıyla karşılaşmanın seyri değişti.

Fenerbahçe 2-0’lık üstünlüğünü koruyamadı

Karşılaşmanın ilk bölümünde etkili bir performans ortaya koyan Fenerbahçe, rakibi karşısında iki farklı üstünlük yakaladı. Ancak Slavia Prag’ın mücadeleyi bırakmaması, sarı-lacivertlilerin sahadaki avantajını kaybetmesine neden oldu.

Maçın son bölümüne galibiyet umuduyla giren Fenerbahçe, 90. dakikada kalesinde gördüğü golle büyük bir şok yaşadı. Skorun 2-2’ye gelmesiyle birlikte tribünlerde hayal kırıklığı yaşanırken, karşılaşmanın son anları da gerginliğe sahne oldu.

Aziz Yıldırım son düdüğü beklemedi

Mücadeleyi tribünden takip eden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da son dakikada gelen beraberlik golünün ardından gündeme geldi. Haberde yer alan bilgilere göre Yıldırım, Slavia Prag’ın skoru eşitlemesinin ardından protokol tribünündeki yerinden kalktı.

Aziz Yıldırım’ın karşılaşmanın bitiş düdüğünü beklemeden stadyumdan ayrıldığı belirtildi. Fenerbahçe’nin galibiyeti son dakikada kaçırması sonrası yaşanan bu gelişme, maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Kaçan galibiyet Fenerbahçe’de hayal kırıklığı yarattı

İki farklı üstünlüğe rağmen sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Son dakikada gelen golle galibiyetin kaçması, hem tribünlerde hem de sarı-lacivertli camiada hayal kırıklığı yarattı.

Fenerbahçe, Slavia Prag karşılaşmasının ardından gözünü Şampiyonlar Ligi’ndeki bir sonraki mücadelesine ve ligde oynayacağı kritik Galatasaray derbisine çevirdi.