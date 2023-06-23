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Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva’dan olay itiraflar!

Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva’dan olay itiraflar!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Haziran 2023 - 15:34

Fenerbahçe Opet’in Rus sporcusu Arina Fedorovtseva’dan çok konuşulacak bir itiraf geldi.

Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva'dan olay itiraflar! "Futbolcular yazıyor..." - Sayfa 1

Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Opet’in yıldızı Arina Fedorovtseva yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündeme oturdu.

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Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva'dan olay itiraflar! "Futbolcular yazıyor..." - Sayfa 2

Futbolcuların kendisine sık sık yazdığını ve bundan bunaldığını söyleyen Arina Fedorovtseva, bu sebeple parmağına yüzük taktığını itiraf etti.

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Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva'dan olay itiraflar! "Futbolcular yazıyor..." - Sayfa 3

‘FUTBOLCULAR MESAJ ATIYOR’

Arina Federovtseva, “Evet mesaj atıyorlar ve bu kadar. Her şeyin bir zamanı var. Şu an için sadece voleybol ve bu harika. Bana sosyal medyadan sık sık ne kadar güzel olduğumu söyleyip kahve içmeye davet ediyorlar. İstanbul’a geldiğimden beri çok fazla evlenme teklifi aldım” ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva'dan olay itiraflar! "Futbolcular yazıyor..." - Sayfa 4

“TEKLİFLER YÜZÜNDEN YÜZÜK TAKMAYA BAŞLADIM”

Kendisine yazılanlardan sıkıldığını ve önlem aldığını itiraf eden Federovtseva, parmağına evlilik yüzüğü taktığını itiraf etti.

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Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva'dan olay itiraflar! "Futbolcular yazıyor..." - Sayfa 5
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Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva'dan olay itiraflar! "Futbolcular yazıyor..." - Sayfa 6
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Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva'dan olay itiraflar! "Futbolcular yazıyor..." - Sayfa 7
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Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva'dan olay itiraflar! "Futbolcular yazıyor..." - Sayfa 8
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Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva'dan olay itiraflar! "Futbolcular yazıyor..." - Sayfa 9
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Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva'dan olay itiraflar! "Futbolcular yazıyor..." - Sayfa 10
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Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva'dan olay itiraflar! "Futbolcular yazıyor..." - Sayfa 11
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Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva'dan olay itiraflar! "Futbolcular yazıyor..." - Sayfa 12
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Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva'dan olay itiraflar! "Futbolcular yazıyor..." - Sayfa 13
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Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva'dan olay itiraflar! "Futbolcular yazıyor..." - Sayfa 14
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Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva'dan olay itiraflar! "Futbolcular yazıyor..." - Sayfa 15
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Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva'dan olay itiraflar! "Futbolcular yazıyor..." - Sayfa 16
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Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva'dan olay itiraflar! "Futbolcular yazıyor..." - Sayfa 17
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Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva'dan olay itiraflar! "Futbolcular yazıyor..." - Sayfa 18
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Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva'dan olay itiraflar! "Futbolcular yazıyor..." - Sayfa 19
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Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva'dan olay itiraflar! "Futbolcular yazıyor..." - Sayfa 20
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Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva'dan olay itiraflar! "Futbolcular yazıyor..." - Sayfa 21
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Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva'dan olay itiraflar! "Futbolcular yazıyor..." - Sayfa 22
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Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva'dan olay itiraflar! "Futbolcular yazıyor..." - Sayfa 23
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Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva'dan olay itiraflar! "Futbolcular yazıyor..." - Sayfa 24
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Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva'dan olay itiraflar! "Futbolcular yazıyor..." - Sayfa 25

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