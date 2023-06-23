Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva’dan olay itiraflar!

‘FUTBOLCULAR MESAJ ATIYOR’

Arina Federovtseva, “Evet mesaj atıyorlar ve bu kadar. Her şeyin bir zamanı var. Şu an için sadece voleybol ve bu harika. Bana sosyal medyadan sık sık ne kadar güzel olduğumu söyleyip kahve içmeye davet ediyorlar. İstanbul’a geldiğimden beri çok fazla evlenme teklifi aldım” ifadelerini kullandı.