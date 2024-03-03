Fenerbahçe’den kritik galibiyet: Derbi öncesi lider değişti

Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor’u deplasmanda 2-0 yendi. Sarı lacivert Beşiktaş – Galatasaray maçı öncesi 1 puan farkla liderliğe yükseldi.
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor ile deplasmanda karşılaştı.
Sarı lacivertliler ilk yarıda bulduğu gollerle kritik maçı 2-0 kazandı. Fenerbahçe’nin gollerini 25. dakikada Osayi-Samuel, 40. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.
Fenerbahçe yarın oynanacak Beşiktaş – Galatasaray derbisi öncesi puanını 73 yaparak maç fazlasıyla 1 puan farkla liderliğe yükseldi. Maç fazlasıyla düşme hattının 1 puan üstünde bulunan Atakaş Hatayspor 29 puanda kaldı.