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Fenerbahçe’den kritik galibiyet: Derbi öncesi lider değişti

Fenerbahçe’den kritik galibiyet: Derbi öncesi lider değişti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Mart 2024 - 13:27

Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor’u deplasmanda 2-0 yendi. Sarı lacivert Beşiktaş – Galatasaray maçı öncesi 1 puan farkla liderliğe yükseldi.

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