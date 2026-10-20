Fenerbahçe’de Şampiyonlar Ligi Alarmı! Slavia Prag Maçı Öncesi Muhtemel 11 Belli Oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag’ı konuk edecek. Chobani Stadı’nda oynanacak kritik mücadelede sarı-lacivertliler, Avrupa arenasındaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Karşılaşmanın muhtemel ilk 11’leri belli oldu.

Fenerbahçe İlk Galibiyetin Peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 18 yıl aradan sonra katılan Fenerbahçe, organizasyondaki ilk maçında Roma ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, ikinci haftada İngiltere deplasmanında Aston Villa’ya 6-0 mağlup oldu.

Ligde Alanyaspor’u 3-0 yenerek moral bulan Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında kazanarak Avrupa’daki kötü gidişata son vermek istiyor.

Çekya temsilcisi Slavia Prag ise ilk maçında Lens’e 3-2, ikinci karşılaşmasında da Sabah’a 2-0 mağlup oldu. Konuk ekip de İstanbul’dan puan ya da puanlarla ayrılmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe – Slavia Prag Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasındaki karşılaşma, Chobani Stadı’nda saat 19.45’te başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İşte Muhtemel İlk 11’ler

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz Aydın, Lukaku.

Slavia Prag: Markovic, Holes, Zima, Vicek, Isife, Sadilek, Nowak, Sturm, Provod, Ayaosi, Chytil.

Fenerbahçe’de İki Eksik

Sarı-lacivertli ekipte Mert Müldür ve Marco Asensio, Slavia Prag karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Mert Müldür’ün yanı sıra ameliyat edilmesi planlanan Asensio da kritik mücadelede takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe, taraftarı önünde alacağı galibiyetle Şampiyonlar Ligi’nde çıkış yakalamayı hedefliyor.